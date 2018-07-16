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Водители сняли на видео частичное открытие развязки на 9 Января в Воронеже
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Водители сняли на видео частичное открытие развязки на 9 Января в Воронеже 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
На выходных частично открыли проезд по развязке на улице 9 Января.
В частности, движение открыли под путепроводами на улице 9 Января — по двум полосам, по одной в каждом направлении. Это радостное событие воронежцы активно обсуждают в соцсетях.
«Разве ли ни чудо? Развязка частично открыта, пробок нет», «Главная новость, а все молчат! Движение под мостом открыли! Ура! Товарищи!», — с такими комментариями делятся пользователи городского сообщества «Типичный Воронеж» фото-и видеоматериалами с открытия проезда.
При этом окончательно реконструкция развязки еще не завершилась. Напоминаем водителям, что из-за ремонта на 3,5 недели закроют проезд по участку дороги вдоль ЖК «Резиденция». О путях объезда перекрытого участка рассказываем здесь.
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