Водители сняли на видео частичное открытие развязки на 9 Января в Воронеже

На выходных частично открыли проезд по развязке на улице 9 Января.

В частности, движение открыли под путепроводами на улице 9 Января — по двум полосам, по одной в каждом направлении. Это радостное событие воронежцы активно обсуждают в соцсетях.

«Разве ли ни чудо? Развязка частично открыта, пробок нет», «Главная новость, а все молчат! Движение под мостом открыли! Ура! Товарищи!», — с такими комментариями делятся пользователи городского сообщества «Типичный Воронеж» фото-и видеоматериалами с открытия проезда.

При этом окончательно реконструкция развязки еще не завершилась. Напоминаем водителям, что из-за ремонта на 3,5 недели закроют проезд по участку дороги вдоль ЖК «Резиденция». О путях объезда перекрытого участка рассказываем здесь.