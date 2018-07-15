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В детском оздоровительном лагере «Планета» открылась профильная смена «Юнармеец»
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В детском оздоровительном лагере «Планета» открылась профильная смена «Юнармеец» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Более двухсот ребят со всего Дагестана за три недели изучат основы военной подготовки, подготовятся к сдаче контрольных нормативов по физподготовке и посетят культурно-массовые мероприятия.
14 июля состоялось открытие профильной военно-патриотической смены «Юнармеец» в детском оздоровительном лагере «Планета» в Буйнакском районе.
Более двухсот ребят со всего Дагестана за три недели изучат основы военной подготовки, подготовятся к сдаче контрольных нормативов по физподготовке и посетят культурно-массовые мероприятия.
На торжественной церемонии открытия смены присутствовали статс-секретарь — заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Арслан Бачиев, и.о. министра по делам молодежи Республики Дагестан Камиль Саидов, начальник подготовки и призыва граждан на военную службу Комиссариата Республики Дагестан, полковник Джамбалаев Явнус и другие.
Под музыку военного оркестра юнармейцы подняли флаг военно-патриотического движения и исполнили гимн «ЮНАРМИИ». Праздничную концертную программу для детей и гостей мероприятия подготовил «творческий десант» Дагестанского государственного театра оперы и балета.
В детском лагере ребят поделили на взводы, у каждого из которых будет свой командир. Для участников профильной смены подготовлена насыщенная программа, которая будет включать четыре блока: образовательный, физкультурно-оздоровительный, культурно-досуговый и хозяйственно-трудовой.
Программа профильной смены «Юнармеец» проводится в республике впервые. Ее основной целью является развитие и укрепление юнармейских традиций среди участников движения «ЮНАРМИЯ» на территории Республики Дагестан, патриотическое и духовное воспитание школьников.
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