В детском оздоровительном лагере «Планета» открылась профильная смена «Юнармеец»

Более двухсот ребят со всего Дагестана за три недели изучат основы военной подготовки, подготовятся к сдаче контрольных нормативов по физподготовке и посетят культурно-массовые мероприятия.

14 июля состоялось открытие профильной военно-патриотической смены «Юнармеец» в детском оздоровительном лагере «Планета» в Буйнакском районе.

Более двухсот ребят со всего Дагестана за три недели изучат основы военной подготовки, подготовятся к сдаче контрольных нормативов по физподготовке и посетят культурно-массовые мероприятия.

На торжественной церемонии открытия смены присутствовали статс-секретарь — заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Арслан Бачиев, и.о. министра по делам молодежи Республики Дагестан Камиль Саидов , начальник подготовки и призыва граждан на военную службу Комиссариата Республики Дагестан, полковник Джамбалаев Явнус и другие.

Под музыку военного оркестра юнармейцы подняли флаг военно-патриотического движения и исполнили гимн «ЮНАРМИИ». Праздничную концертную программу для детей и гостей мероприятия подготовил «творческий десант» Дагестанского государственного театра оперы и балета.

В детском лагере ребят поделили на взводы, у каждого из которых будет свой командир. Для участников профильной смены подготовлена насыщенная программа, которая будет включать четыре блока: образовательный, физкультурно-оздоровительный, культурно-досуговый и хозяйственно-трудовой.

Программа профильной смены «Юнармеец» проводится в республике впервые. Ее основной целью является развитие и укрепление юнармейских традиций среди участников движения «ЮНАРМИЯ» на территории Республики Дагестан, патриотическое и духовное воспитание школьников.