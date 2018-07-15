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Стали известны детали трагедии сгоревшей актрисы Рубинчик
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Стали известны детали трагедии сгоревшей актрисы Рубинчик 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В конце июня Марианна Рубинчик была госпитализирована с ожогами около 51% тела в ожоговый центр Подольской больницы, позже была переведена в столичный медицинский центр. Артистка, как сообщалась ранее, заснула с сигаретой в руке.
Как сообщает «МК», Рубинчик тяжело переживала потерю родителей, впала в депрессию и увлеклась алкоголем, что и стало причиной трагедии. В конце прошлого года актрису госпитализировали в наркологическую больницу №17, пролечили и отпустили. Отец Марианны умер в 2011 году, в феврале 2017 года умерла ее мать.
В последнее время Рубинчик постоянно проживала у приятельницы Елены в жилом комплексе «Бутово Парк», с которой она познакомилась на похоронах матери. Квартиру артистки, которая досталась ей от родителей, они сдавали.
Вечером Рубинчик выпила водки и пошла в туалет покурить перед сном. Приятельница рассказывает, что увидела подругу уже стоявшую в пламени. Она толкнула Марианну на кровать и попыталась сбить пламя. После уже вызвала скорую помощь, которая и отвезла артистку в больницу. Сейчас состояние Рубинчик оценивается как крайне тяжелое.
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