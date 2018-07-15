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Чеченец отыскал в горах подобие гигантского корабля
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Чеченец отыскал в горах подобие гигантского корабля 

АиФ Ставрополье 4 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Начинающий археолог из Чечни отыскал в горах подобие гигантского корабля, сообщил STAV.AIF.RU председатель общественной организации «Нохчо».
На первый взгляд, это просто скала с осыпающимися брусками плит, но историк-любитель Марат Аслаханов разглядел в очертаниях массива корабль, сложенный из окаменелой древесины. На это место он наткнулся, бродя с фотоаппаратом вокруг заброшенного селения Хиндой в Чеберлоевском районе Чечни, на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря. Он предположил, что это и есть Ноев ковчег, на котором спаслись от Потопа «каждой твари по паре» и праведник из святых писаний. Это предположение поддержали местные единомышленники.
«Наши старики рассказывали про ковчег, Ноя и Всемирный потоп, — говорит председатель общественной организации «Нохчо» Али Басханов. — По легенде, ковчег находится где-то в Чечне, но никто не знал точного места. Для верующих людей случайностей не бывает, поэтому мы считаем, что раз Марат его нашёл, значит, этой тайне пришло время открыться».
По словам Али, необычный объект обнаружили полтора года назад. Марат приглашал посмотреть на него археологов, геологов, спелеологов. Изучив его снаружи, два месяца назад активисты приступили к раскопкам. Внутрь пробиваются через каменную стену толщиной более 10 метров.
«На глубине 12 метров мы обнаружили обтёсанные и плотно подогнанные балки, — рассказывает Али. — Природа не могла бы создать это сама. Дерево уже окаменело, но первые анализы показали, что это карбонатная порода, которая когда-то была деревом. У нас неделю работали специалисты из Центральной России. Они взяли образцы для лабораторных исследований. Ждём их ответа. Когда мы исследовали место с помощью георадара, под землёй обнаруживались пустоты, но мы пока до них не дошли. Сам объект похож на корабль, и больше ни на что другое. У него треугольный нос. Длина 1200 м, ширина — 600 м. Мы замеряли с помощью квадрокоптера. Самое удивительно, что все его углы возвышаются ровно на 40 м. Так не бывает с природными образованиями».
Другие гипотезы любители истории отвергают, ведь никаких следов поселения или крепости поблизости нет. Раскопки ведутся на общественных началах, поэтому объявлен сбор денежных средств.
Между тем, профессиональные историки интереса к находке не проявляют и считают версию любителей чепухой. «Так называемый Ноев ковчег точно из такого же камня, как скальные массивы вокруг. Рассказывать о том, почему это образование не может быть тем, за что его сейчас принимают, можно очень долго», — прокомментировал археолог из Академии наук Чечни Рашид Мамаев.
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