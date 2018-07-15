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В День города Твери проходит первенство по гребле на байдарках и каноэ
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В День города Твери проходит первенство по гребле на байдарках и каноэ 

tvernews.ru 4 часа назад
Фото: tvernews.ru
Победители первенства города Твери по гребле на байдарках и каноэ и соревнований памяти Олимпийской чемпионки Антонины Серединой и на призы призёров Олимпийских игр Виктора Денисова и Ильи Первухина определяются в День города в акватории Волги между Старым и Новым мостами.
Соревнования среди гребцов на байдарках и каноэ проводятся в течение двух дней — субботы и воскресенья. В программу первенства включены дистанции в 200 и 1000 метров, открытые соревнования предусматривают борьбу на дистанции в 500 метров. Медали и призы разыгрываются среди юношей и девушек, а также взрослых спортсменов и спортсменок в дисциплинах «одиночки» и «двойки».
Решающие заезды начались в День города 15 июля в полдень в акватории напротив памятника Афанасию Никитину. Сразу после финальных заплывов проводятся церемонии награждения в отдельных категориях.
15 июля 2018 года отмечается 883-летие столицы Верхневолжья. В этом году День города проходит под девизом «Тверь. Река времени…».
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