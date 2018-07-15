Хабиб и Конор проведут вечер на финале Чемпионата мира в Москве. Спорим, не подерутся?

Рано утром менеджер Конора Макгрегора Ауди Аттар опубликовал в своем Instagram видео прилета Конора и компании в Москву

Чуть позже ролик был удален из социальной сети агента ирландца. Тем не менее, запечатлеть Макгрегора во «Внуково» догадался не только Аттар. Это сделали двое работников Fight Nights Global, которые поделились видео на своих страничках.

Спустя некоторое время в аккаунте Конора появилось видео с недвусмысленной подписью.

Моя российская резиденция обретает форму

Что известно на данный момент?

Конор, естественно, прилетел не один.

Как стало известно Sport24, компания Макгрегора зарезервировала от своего имени 8 мест.

Как минимум, с Конором вместе прибыл Артем Лобов . На ролике, в котором машина с Макгрегором едет в сторону Хованского кладбища, Конор и Артем сидят вместе.

Далее в кадре с Макгрегором появляется лысый мужчина.

Это начальник службы безопасности на турнирах Fight Nights Global.

В целом, нет ничего удивительного, что в этой истории мелькают люди из российского промоушена. Один из его работников, Артем Харланов, выполняет функции менеджера Лобова.

Ко всему прочему, спортсмен частенько появляется на турнирах лиги в качестве гостя.

Можно сказать совершенно точно, что текущий визит Макгрегора в Россию напрямую связан с финальным матчем чемпионата мира по футболу.

Интересно, что на этой же игре присутствует и Хабиб Нурмагомедов , который до и после встречи будет давайте какие-то комментарии в эфире одного из федеральных каналов.

Напомним, что последняя встреча Конора и Хабиба закончилась разбитыми стеклами автобуса и несколькими пострадавшими бойцами.

Ад на UFC 223: банда Макгрегора напала на автобус с Хабибом. Конора ищет полиция Нью-Йорка

Тогда Макгрегор действовал в стиле настоящего околофутбольного хулигана. Сейчас (для повторной атаки) у него есть даже соответствующая обстановка.

Но, конечно, вряд ли между ними произойдет какой-то конфликт. Точнее, вряд ли они вообще встретятся в «Лужниках».

Можно было бы предположить, что это все провернули для красивого объявления поединка, к которому есть даже постеры, но нет никакой официальной информации.

Но такой расклад можно исключить. Ведь, если поединок, как и ожидается, пройдет в США , то нет смысла объявлять его в стране с не самым удобным для американских фанатов часовым поясом.

Было бы логично делать подобный анонс, если бы поединок планировался в России. Но менеджер Хабиба Ризван Магомедов уже объяснял Sport24, по какой причине это исключено

Агент Нурмагомедова Арслан Доциев объяснил, с чем связан прилет Хабиба в Москву.

Эта поездка не связана с ММА. Он действительно переживает за футбол, болеет за Францию . Также Хабиб будет давать интервью федеральному каналу до и после матчу. Вот наши главные цели.

В общем, и Хабиб, и Конор идут на футбол ради футбола. Но как круто, наверное, смотрелась бы церемония фейс-ту-фейс в центре поля на 80-тысячных «Лужниках»…

Больше ММА на Sport24:

Александра Емельяненко кончаются соперники. С кем ему драться дальше?

Литовский скульптор сделал статую Макгрегора. Она стоит 66 тысяч долларов

Кормье нокаутировал Миочича и вызвал на бой рестлера. Кажется, UFC больше не нуждается в Макгрегоре

Влиятельные родственники — не гарантия победы. Брат Нурмагомедова сенсационно проиграл в США Лучшая ринг-герл UFC заставит вас полюбить ММА. У нее есть неоспоримые аргументы

Роковая ошибка. Пьяный посетитель ресторана поднял руку на экс-чемпиона UFC Макгрегор, Алдо, Тайсумов и другие. Бойцы ММА, которые могли стать футболистами