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Волгоградцы решили спасти здоровых и сытых птенцов пустельги
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Волгоградцы решили спасти здоровых и сытых птенцов пустельги 

v1.ru 4 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоградцы принимают птенцов бойкой пустельги за раненых птиц и несут миниатюрных пташек в ветлечебницы.
Пташки могут повоевать с воронами
— Пустельга совершенно не боится человека: птицы, которые остаются в городе на зимовку, могут запросто поселиться в девятиэтажке, — рассказывает фотограф — натуралист Василий Калинин. — Сейчас у них начался период вывода слетков, и интернет запестрел фотографиями молодой пустельги. Отчего — то многие горожане принимают птенцов за раненых птиц и торопятся отвезти их к врачам. Это неправильно — молодые пташки самостоятельны и могут спокойно улететь домой.
Публикация от Вася Калинин (@volgalovebirds) 17 Июн 2018 в 8:50 PDT  Публикация от Вася Калинин (@volgalovebirds) 21 Июн 2018 в 8:42 PDT  Чтобы прокормить пернатую молодь, пустельга охотится не только на мышей, но и на птиц. Нередко в клюве маленьких и юрких пташек можно заметить и зазевавшихся ящерок.
— Несмотря на свои миниатюрные размеры, пустельга может дать отпор даже воронам, — уверен Василий Калинин. — Вот, правда, серые вороны часто все же оставляют ее без обеда. В голодные периоды споры из-за еды обостряются как никогда.
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