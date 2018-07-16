В Башкирии прохожие спасли семью от гибели

Случай произошел в деревне Тугаево Гафурийского района. Семья отдыхала на речке, но в определенный момент что-то пошло не так. Как сообщается в местной газете «Звезда», несчастья удалось избежать только благодаря бдительности очевидцев и навыкам оказания первой медицинской помощи.

Пляж был несанкционированный

— Где-то в десятом часу вечера, я вышел во двор покурить и услышал издалека какие-то крики, — вспоминает события того дня пенсионер Фарита Юсупова. — Сразу-то и не обратил внимания, подумав, что отдыхающие на берегу резвятся. Но мужской голос звучал очень встревоженно, и я все-таки решил посмотреть, что же случилось.

Встревоженный молодой мужчина, чьи крики он услышал из далека, сообщил, что в реке тонут мать и два ребенка. Тем временем проходивший мимо другой очевидец — Файзулла Гайбуллаев из села Красноусольского — уже успел броситься в воду за детьми и вскоре спас обоих.

Однако их мать пришлось искать. Чтобы найти женщину Фарит Усманович спустился ниже по течению метров на десять-пятнадцать, и заметил недалеко от обрывистого берега тело. Дальше все происходило быстро.

— Мы старались не отчаиваться до последнего. Сделали все необходимое, чтобы вывести воду из организма. Использовали массаж сердца, искусственное дыхание, растирание конечностей. Всё это время говорили с женщиной, хоть она и была без сознания. Призывали её жить, жить ради своих детей, — рассказывает Фарит Усманович.

В итоге дети отделались легким испугом, а женщина была госпитализирована в Красноусольскую районную больницу. Состояние её стабильное.