Декор в ландшафтном дизайне: способы украшения участка на любой вкус

Все больше владельцев дач и загородного жилья отказываются от «садово-огородного рабства», заставляющего хозяев все выходные проводить, то занимаясь посевом и посадками культур, то собирая урожай, ухаживая за растениями. Напряженный ритм жизни, особенно в крупных городах, приводит к тому, что на даче практически всем хочется тишины, покоя и комфортного отдыха, например, за чтением любимой книги. И, конечно же, отдыхать и наслаждаться заслуженными выходными гораздо приятнее, любуясь красотой своего участка. Одним из простых и очень эффектных способов украсить ландшафт дачной территории является использование малых архитектурных форм различных видов. Давайте поговорим о них подробнее и рассмотрим их возможности в ландшафтном дизайне.

Малые архитектурные формы, используемые для украшения территории сада, можно условно разделить на чисто декоративные и имеющие, помимо эстетической, и какую-то практическую функцию. К последним относятся скамейки, беседки, мостики над искусственными или природными водоемами, шпалеры, арки и перголы, а также разнообразные контейнеры и вазоны. В качестве декора, не имеющего никакой задачи, кроме как украшать собой пространство участка, могут выступать садовые скульптуры, различные домики и прочие креативные сооружения.

Скамейки и беседки

Основное назначение скамеек и беседок — предложить гостям и хозяевам комфортный отдых на свежем воздухе. Кроме того, беседки защищают посетителей от жаркого солнца или дождя, а при наличии удобного стола позволяют устраивать чаепития или даже полноценный прием пищи на улице. В зависимости от выбранной стилистики вашего сада, садовые скамейки и беседки могут быть выполнены из дерева, металла, камня, либо кирпича. Украшением беседки или пространства вокруг скамейки могут стать цветущие контейнерные, вьющиеся, либо почвопокровные растения, а также кованые, резные деревянные или глиняные декоративные элементы. Уличные шторы помогут создать в пространстве беседки настоящую атмосферу домашнего уюта, а грамотно и безопасно организованное освещение позволит наслаждаться отдыхом на лоне природы не только в дневное, но и в вечернее время.

Декоративные мостики

Мостики в пространстве садового участка могут сооружаться как через природные и искусственные водоемы, позволяя не только любоваться собой издали, но и переходить с одного берега водоема на другой, так и возвышаться над руслом сухого ручья, создавая вместе с ним эффектную композицию. Чаще всего садовые мостики представляют собой металлические и деревянные конструкции самых разнообразных форм — от абсолютно плоских до изящно изогнутых, со ступеньками или без них. Сооружая декоративный мостик, которым предполагается пользоваться для переправы, важно обеспечить безопасность: в обязательно порядке снабдить его перилами и исключить скольжение на спуске в дождливую погоду или в зимний сезон (если вы любите проводить выходные дни за городом в любое время года). Береговую линию водоема и пространство вокруг декоративного мостика также имеет смысл снабдить садовыми фонариками или иными светильниками, не только для того, чтобы любоваться красивым пейзажем в вечерне время, но и, опять же, из соображений безопасности.

Конструкции для вертикального озеленения

Конструкции, предназначенные для вертикального озеленения, — различного вида шпалеры, перголы, арки и т.п. — позволяют не только успешно зонировать пространство дачного участка, но и скрыть от взглядов неприглядные фасады хозяйственных построек. Помимо этого, арки можно выигрышно сочетать с садовыми дорожками, обозначая, например, переход из садовой части к зоне отдыха или огороду, а перголы или шпалеры, увитые виноградом, в комбинации со скамейками для отдыха могут создать прекрасный уединенный уголок, позволяющий укрыться от палящих солнечных лучей. Для сада, оформленного в регулярном стиле, подойдут классические каменные арки, для сада в стиле модерн — затейливые кованые изделия, а стиль деревенский, разумеется, предполагает использование древесины для изготовления пергол, шпалер или декоративных арок. Наиболее экономичным вариантом, также имеющим право на существование, являются арки из пластика. Выбирая вьющиеся растения для вертикального озеленения, обязательно учитывайте общее цветовое решение вашего сада.

Скульптуры, декоративные фигуры и сооружения

В зависимости от общего дизайнерского решения, выбранного для оформления вашего сада, скульптуры и другие декоративные фигуры могут быть абсолютно различными. Для большой территории, выдержанной во французском (регулярном) стиле, отлично подойдут античные мраморные или гипсовые скульптуры. Для более современных стилей существует огромных выбор всевозможных фигурок сказочных животных, эльфов, гномиков, игрушечные домики и целые миниатюрные дворцы, кареты или автомобили. Любители создавать декор своими руками могут также соорудить на своем участке декоративный колодец — деревянный в виде теремочка, в котором живут герои из одноименной сказки, или каменный средневековый, окутанный ореолом таинственности. Еще одним необычным украшением загородного участка может стать небольшая декоративная мельница — особенно эффектно она будет смотреться на территории, оформленной в стиле кантри.

Контейнеры и садовые вазы

Одним из наиболее бюджетных вариантов ландшафтного декора являются садовые вазоны, контейнеры и иные емкости, предназначенные для высадки уличных декоративных растений. Благодаря их мобильности хозяева участка получают возможность менять визуальный облик своего сада, просто перемещая контейнерные растения или садовые вазы в разные уголки приусадебного участка. Выбирая садовые вазы, важно учитывать, какой вид растений вы планируете в них высаживать — высокие, низкорослые, ампельные или вьющиеся растения будут эффектно смотреться только в подходящей емкости. При желании, создать садовые контейнеры и вазы также можно своими руками, используя подручные средства и подключив воображение. Вазами, созданные самостоятельно в компании с детьми, к примеру, можно отлично украсить периметр детской площадки.