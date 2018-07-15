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На матч за 3 место на «Санкт-Петербург-арену» пытались пройти с оружием
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На матч за 3 место на «Санкт-Петербург-арену» пытались пройти с оружием 

АиФ Санкт-Петербург 31 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Два российских футбольных болельщика не смогли попасть футбольный матч за 3 место на стадионе «Санкт-Петербург» из-за наличия травматических пистолетов, сообщает «Фонтанка».
Нарушителям 25 и 48 лет.
Мужчины были задержаны полицией.
При себе у болельщиков была бесствольная «Оса» и почти четыре десятка патронов.
Теперь нарушителям грозит штраф до двух тысяч рублей или лишение права ношения оружия на полгода.
Так как указ президента об особых мерах безопасности на время мундиаля наложил запрет на ношение оружия вне зависимости от наличия разрешения.
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