Ещё
Массовые отгулы в день финала ЧМ-2018 привели к железнодорожному коллапсу в Британии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Массовые отгулы в день финала ЧМ-2018 привели к железнодорожному коллапсу в Британии 

BFM.RU 35 минут назад
Массовые отгулы сотрудников в день финала ЧМ-2018 по футболу привели к серьезным перебоям в работе британской железнодорожной компании Northern Railway, передает ТАСС.
«Отменены порядка 170 поездов, и, возможно, придется отменить еще», — сказал представитель перевозчика.
В контрактах сотрудников Northern Railway есть пункт, согласно которому, что сотрудники имеют право отказаться от работы в воскресенье, письменно уведомив об этом за семь дней.
Аналогичная ситуация с отменами поездов сложилась в Great Western Railway. Впрочем, менеджмент обеих компаний уверяет, что финал ЧМ-2018 — это лишь одна из причин массовых отгулов. К другим причинам они относят хорошую погоду и начало каникул во многих школах. Кроме того, в воскресенье проходит финальный матч теннисного Уимблдона.
BFM.RU: последние новости
Хорватские и французские болельщики сыграют в футбол на Красной площади ООН: изменения климата в последние годы создают опасность нехватки воды на планете А что, так можно было? Россия поразила дружелюбием и терпимостью не только гостей ЧМ, но и своих граждан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник
Украинец умер после драки с россиянином в Турции99
«Будут воровать в два раза больше»
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение