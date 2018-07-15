Массовые отгулы в день финала ЧМ-2018 привели к железнодорожному коллапсу в Британии

Массовые отгулы сотрудников в день финала ЧМ-2018 по футболу привели к серьезным перебоям в работе британской железнодорожной компании Northern Railway, передает ТАСС

«Отменены порядка 170 поездов, и, возможно, придется отменить еще», — сказал представитель перевозчика.

В контрактах сотрудников Northern Railway есть пункт, согласно которому, что сотрудники имеют право отказаться от работы в воскресенье, письменно уведомив об этом за семь дней.

Аналогичная ситуация с отменами поездов сложилась в Great Western Railway. Впрочем, менеджмент обеих компаний уверяет, что финал ЧМ-2018 — это лишь одна из причин массовых отгулов. К другим причинам они относят хорошую погоду и начало каникул во многих школах. Кроме того, в воскресенье проходит финальный матч теннисного Уимблдона.