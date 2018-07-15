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Путин надеется, что российские инвестиции в экономику Хорватии будут расти
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Путин надеется, что российские инвестиции в экономику Хорватии будут расти 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В экономике Хорватии накоплено около 400 миллионов долларов российский инвестиций. Об этом на встрече с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что этот показатель в будущем будет расти.
« В вашей экономике накоплено около 400 миллионов долларов российских прямых инвестиций. Надеюсь, эта цифра будет расти», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Глава российского государства также рассказал, что между двумя странами впервые с 2014 года в прошлом году наблюдалась устойчивая динамика роста товарооборота. «И за первый квартал этого года происходит то же самое, устойчивый рост», — добавил он.
В свою очередь президент Хорватии поблагодарила за организацию чемпионата мира по футболу в России. «Хотела бы поздравить Вас с тем, что этот чемпионат мира по футболу является действительно примером, как нужно организовывать подобные мероприятия всем остальным в мире, поскольку вы не только обеспечили болельщикам свободное передвижение, но при этом предотвратили какие-либо инциденты», — добавила она.
Колинда Грабар-Китарович прибыла в Москву, чтобы посетить финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Хорватии и Франции. Финал ЧМ-2018 года состоится 15 июля на стадионе «Лужники», матч начнётся в 18:00 по московскому времени. Для сборной Франции финальная игра станет первой за 12 лет. Хорватия в решающей встрече турнира и вовсе сыграет впервые в истории.
Ранее президент Хорватии записала видеообращение, в котором она на русском языке благодарит россиян за сердечный приём на чемпионате мира по футболу 2018 года и просит их поддержать сборную её страны в финальной игре.
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