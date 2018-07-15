Болельщики собираются на фан‑зоне около МГУ для просмотра финала ЧМ‑2018

На фан-зону около МГУ стекаются тысячи фанатов для просмотра финала чемпионата мира по футболу, несмотря на большое количество желающих попасть на территорию, давки у входа не наблюдается, передает корреспондент РИАМО в воскресенье.

По пути на фан-зону сразу можно попасть в волну людей, состоящую из иностранных и российских болельщиков. На первый взгляд, больше всего хорватов.

Болельщики хорватской сборной шли к фан-зоне огромной толпой, размахивая флагами своей страны и крича лозунги на своем языке. От многих из них было слышно «Спасибо Россия ».

При входе в фан-зону большинство балканцев теряется в уже гуляющей толпе. На территории организаторами устроен бесплатный концерт, который собрал немало зрителей. Но много болельщиков стоит в очередях к палаткам, торгующим водой и едой.

Из соображения безопасности, бутылки с водой на территорию фан-зоны проносить нельзя. Но под палящим солнцем на Воробьевых горах, многие быстро захотели пить. Несмотря на то, что палаток на территории около двух десятков, возле каждой из них выстроилась очередь примерно из 40-50 человек.