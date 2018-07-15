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Власти решили проблему расползающейся многоэтажки в Парамоново
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Власти решили проблему расползающейся многоэтажки в Парамоново 

РИА 57 57 минут назад
Фото: РИА 57
Первый заместитель председателя правительства Орловской области Николай Злобин в ходе интервью на «Первом областном» сообщил, что удалось решить вопрос с аварийным домом в селе Парамоново Урицкого района.
— Проблема застарелая, но сейчас она практически решена. Выделена денежная компенсация на жилье. Люди приобретают квартиры, — сообщил Николай Злобин.
Трехэтажка построена в конце 80-х. Ни разу капитально не ремонтировалась. В конце марта 2017 года при укреплении стенки под лоджией рабочие заметили серьезное проседание плиты. Людей эвакуировали, оценили ситуацию и решили спилить опасные балконы, но внутренние трещины не смогли остановить. Те жильцы, у кого была возможность, уехали из аварийного здания. В конце 2017 года остальным предложили перебраться в детский сад.
Сообщение Власти решили проблему расползающейся многоэтажки в Парамоново появились сначала на РИА 57.
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