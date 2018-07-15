«Пальма» и подкожный жир свиней: производители расскажут о составе молока

Обязательная маркировка товара уберет с прилавков «сметанку», «творожочек» и «маслице»

Производителей обяжут наглядно информировать потребителей о наличии в их продукте заменителей животного жира: пальмового масла или подкожного жира свиней, который в десятки раз дешевле настоящего молочного жира. Важные поправки в технические регламенты производства вступают в силу 16 июля и будут действовать в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новые правила маркировки запрещают называть товар, в котором есть немолочные жиры, словами «творожок», «сметанка», «маслице». Изготовитель также должен указывать на этикетках такой продукции надписи типа «Содержит растительные масла» или «Произведен с заменителем молочного жира», напечатанные специальным шрифтом, контрастным по отношению к цвету фона.

Корректировка техрегламета Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» призвана открыть потребителю всю правду о том, что же на самом деле входит в его ежедневный рацион. В ближайшем будущем с магазинных полок исчезнут «сыроподобные» товары, а также, «сметанка», «творожок», «сливочки» и «маслице». Впредь указывать на этикетках подобные уменьшительно-ласкательные вариации названий натуральных продуктов запрещено. Они будут именоваться молокосодержащими товарами, что и будет написано на их упаковках ярким шрифтом не менее 2,5 мм.

Начиная с 16 июля у производителей будет 180 дней, чтобы изменить дизайн тары своего продукта, а также оформить новые декларации с названиями и маркировкой. По мнению экспертов молочного рынка, первые товары в видоизмененной упаковке поступят в торговые сети уже осенью и только к середине 2019 года случится полный переход.

Если производители будут соблюдать новые правила, это поможет потребителю, считает исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин . «Если еще за неправильную маркировку будут введены приличные штрафы, будет еще лучше», — отметил он.

По мнению председателя Союза потребителей России Пётра Щелища, новые правила маркировки молокосодержащих продуктов должны помочь потребителям избежать обмана. «Медики не говорят о вреде пальмового масла, напротив, по их словам есть люди, для кого оно гораздо полезнее животных жиров. Но „пальма“ в разы дешевле молочного жира и зачастую покупателям под видом молочных продуктов продают дешевый аналог. Недобросовестные изготовители, используя названия до степени смешения схожие с привычными наименованиями типа „сметана“, „творог“, обманывают потребителя, заставляя переплачивать в очень больших объемах», — подчеркнул эксперт в разговоре с «КВ».

Если разделить объем ввозимого пальмового масла в Россию на численность населения страны, получится где-то по 0,5 кг в месяц на человека. Поскольку оно не продается в магазинах в чистом виде значит, мы его потребляем в составе других продуктов: в кондитерских изделиях, где в креме присутствует «пальма», в мороженном, в твороге и многом другом.

Нововведение способно уберечь от обмана потребителя, а также устранить недобросовестную конкуренция с участниками рынка, производящими настоящие продукты. «Они не могут тягаться по цене с фальсификаторами. Создаются стимулы для перехода на производство продуктов с использованием более дешевого сырья — заменители молочного жира», — сказал Щелищ.

Эксперт считает, что традиционные 180 дней, данные производителям молочки в качестве переходного периода, — это перебор. За это время производители попросту выпустят большое количество товара в прежней упаковке, допустим, на год вперед, опасаясь возможного падения продаж. Ведь придется самому рассказать покупателю весьма неприглядные детали состава продукта, как ни крути.

При этом изменение техрегламента не решит основную проблему рынка — наличие недобросовестных производителей, считает председатель Союза потребителей. Но плюсы в нем, безусловно, есть. «Важно, чтобы потребитель, видел разницу в цене между „настоящей“ сметаной и сметаной с пальмовым маслом. Их стоимость расходится минимум в 5-8 раз. „Пальма“ на порядок дешевле», — подытожил специалист.

Впрочем, специалисты молочного рынка утверждают, что уже всем привычную «пальму» активно вытесняет еще более дешевый продукт, который даже не надо заводить из тропических стран. Речь о подкожном жире животных, допустим, коров и свиней, который должен был идти либо на промышленную переработку, либо в канализацию. Его не так-то просто обнаружить в составе продукта и он, что самое ключевое, вообще ничего не стоит, поэтому его и стали использовать при изготовлении молочной продукции. Впрочем, скоро о всех неожиданных компонентах, которые входят в состав любимых продуктов, нам расскажет его этикетка.