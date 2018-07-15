Робот на попкорновом топливе: забавное изобретение

Если вы хотите построить двуногого робота, который умел бы делать обратное сальто с места, то вам скорее всего понадобится целый набор двигателей и батареек. Однако на этом робототехника лишь начинается. И если раньше мы видели роботов, которые запитаны лазерным излучением или простой влагой, то теперь технологии шагнули в сторону абсурда. Представляем вам робота на попкорновой тяге!

Концепцию разработала команда из Университета Корнелла во главе с Стивеном Кероном. Она использует характерную особенность попкорна превращать тепло в механическую силу. Исследователи обнаружили, что некоторые ядра могут увеличиваться в объеме более чем в 15 раз при нагревании, что позволяет использовать их как одноразовый, но весьма эффективный источник энергии для «умных» роботов. В видеоролике ученые продемонстрировали трех разных ботов: первый умеет поднимать мяч, второй проделывает то же самое с грузом, будучи помещенным в микроволновку, а третий смыкает механическую клешню под воздействием горячего воздуха.

Использование попкорна, конечно, имеет ряд очевидных недостатков, главный из которых — невозможность моментально прекратить его миниатюрные «взрывы», если это будет необходимо. Однако сами по себе технологии, ориентированные на биологию, таят в себе массу преимуществ, среди которых выделяются как невероятно низкая цена, так и полная биоразлагаемость.