Почему в Речи Посполитой поселилось так много евреев

Литве, Белоруссии и Украине. На земле не было места с большей концентрацией евреев, чем Речь Посполитая. Об этом могут свидетельствовать миллионы евреев, проживавших в государствах–наследниках Речи Посполитой — Польше

Пришлый народ

В раннем средневековье евреи большей частью концентрировались на землях Киевской Руси и в центральной части Европы. Только после монгольского завоевания южнорусских княжеств евреи стали мигрировать на территории Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Так, раввинские хроники свидетельствуют о присутствии евреев в Кракове уже в первой половине XI века, еще через столетие там возникают первые иудейские общины.

Конец XIII — начало XIV столетия отмечены двумя волнами еврейской миграции в Польшу с территории Германии , что в первую очередь было вызвано некоторыми преимуществами в занятиях коммерческой деятельностью предоставляемыми евреям в Королевстве. Евреи-мигранты адаптировали на новых землях те формы сотрудничества с властями, к которым они привыкли на Западе. Речь идет о предоставлении товаров и услуг через гарантированные законом протекции государя.

В Польше хоть и не существовало подобных законодательных норм, однако евреи постепенно смогли найти общий язык с королем и наладить взаимовыгодное сотрудничество. Налоги, получаемые от евреев, стали на многие столетия одним из самых стабильных источников пополнения королевской казны.

Под протекцией короля

В 1264 году польский король Болеслав Благочестивый издал хартию, дающую евреям привилегии на территории Малой Польши. По мнению историков, она воспроизводит другой документ — «жалованную грамоту» дарованную австрийским герцогом Фридрихом II евреям Вены

Хартия Болеслава по сути закрепляла на бумаге взаимную выгоду. С одной стороны, она обеспечивала евреям неприкосновенность личности и имущества, гарантировала свободу вероисповедания и переадресовывала судебные разбирательства, возникающие между христианами и евреями, под юрисдикцию короля или его наместника — воеводы.

В хартии, в частности, говорилось, что «в соответствии с эдиктами папы мы запрещаем со всей строгостью на будущее обвинять еврея, проживающего в нашем государстве, в том, что он якобы использовал человеческую кровь, поскольку все евреи по своей вере избегают использовать кровь вообще». [С-BLOCK]

Грамота Болеслава, тем не менее, не обеспечивала полную законодательную базу, которая бы регулировала правила проживания евреев в Королевстве Польском. В 1267 году в дело вмешался церковный собор, который во Вроцлаве постановил, что евреи обязаны проживать отдельно от христиан. В каждом из польских городов для евреев требовалось выделить один из кварталов где должна была находиться одна синагога.

Собор обязывал евреев носить отличительные знаки, им запрещалось нанимать прислугу из христиан, а последним — служить у евреев и покупать у них продукты. В постановлении святых отцов отмечалось, что поляков надо особенно тщательно оберегать от контакта с евреями, так как они — «юный росток на христианской почве».

Королевская любовь

Ровно через столетие после хартии 1264 года польский король Казимир III распространил данные Болеславом привилегии евреям уже на всю территорию Польши. Молва связывала поступок Казимира IIIс увлечением еврейкой по имени Эстерка, которая судя по портретам была красивой женщиной с ласковыми добрыми глазами и чувственными полными губами.

Король поселил свою возлюбленную в своем Краковском дворце и вскоре у них пошло потомство. Девочек было решено воспитывать в иудаизме, мальчиков — в католической вере. Впоследствии сыновья Казимира III Пелко и Немир стали родоначальниками польских дворянских родов.

Неизвестно, насколько повлияла возлюбленная короля Эстерка на продвижение евреев, но Казимир распорядился построить рядом с Краковым еврейское местечко, которое благодарные иудеи назвали в честь своего покровителя — Казимеж. Краков быстро разрастался и вскоре Казимеж превратился в один из его районов. Казимеж был особым местом — здесь жили не по законам Королевства, а по предписаниям Талмуда. Известно, что Казимир любил бывать здесь, подолгу беседуя с еврейскими учеными и мудрецами.

Надо приспосабливаться

К XVI столетию в центральной и восточной Европе складывается отдельный еврейский субэтнос — ашкенази, значительная часть которого проживала на территории Речи Посполитой. Здесь в отличие от соседней Германии евреи не были стеснены большим количеством законов, ограничивавших сферы их профессиональной деятельности, что обеспечивало постоянный приток представителей иудейской веры в польские и литовские земли. В XVI столетии из 11-миллионного населения Речи Посполитой примерно 800 тысяч были евреями.

Свобода, в которой оказались евреи, беспокоила многих поляков. В частности, в 1485 году краковские католики попытались запретить евреям любую деятельность, кроме «закладов за просроченные долги». Однако превратить евреев исключительно в ростовщиков им не удалось. В 1521 году уже главы львовского магистрата жаловались в Познань : [С-BLOCK]

«Неверные евреи лишили нас и наших занимающихся купечеством сограждан почти всех источников пропитания. Они овладели всей торговлей, проникли в местечки и села, не оставили христианам ничего». Однако и в этом случае никакой реакции не последовало. Король не желал терять в лице польского еврейства мощный торгово-экономический пласт, который обеспечивал в том числе и финансовую стабильность государства.

Тем не менее, евреи постепенно сосредотачивали свою деятельность в нише, в которой их не могли побеспокоить представители других национальностей и вероисповеданий — это посреднические функции между горожанами и крестьянами. Суть деятельности такова: сначала еврей-посредник скупал у крестьян сырье и перепродавал его в город, затем закупал у горожан готовую продукцию и снова перепродавал ее уже в село. [С-BLOCK]

Занять такую нишу не евреям было тяжело: нужно было много и упорно работать, лавировать и приспосабливаться, чтобы стать полезным одновременно горожанину и крестьянину. «Навар» от такой деятельности был небольшой: чуть завысь тариф, и крестьянин с горожанином стали бы договариваться напрямую.

Ближе к концу XVI столетия евреи постепенно выходят из-под влияния короля и попадают в сферу интересов магнатов. Евреи превращаются в пусть и зависимое, но вполне обособленное феодальное сословие. Они строят корчмы и кабаки, дороги и гостиницы, мастерские и заводы, тем самым участвуя в создании транспортной и хозяйственной инфраструктуры Королевства. С евреями в Речи Посполитой считаются, но главное — в них нуждаются.