Какие ножки! Как ухаживать за ступнями летом?

Неважно, какую обувь ты выбираешь: закрытые босоножки с элементами из пластика Giorgio Armani или открытые на сплошной подошве Valentino, — твои ножки должны быть идеальны! Если ты не хочешь в жару носить кроссовки, то советуем тебе правильно ухаживать за ступнями.

Педикюр

Без него летом точно не обойтись. Одного раза в две-три недели будет достаточно. Выбирай лучше аппаратный — он аккуратно отшлифует ступни.

Крем для ног Чтобы кожа на ступнях долго оставалась мягкой и нежной, ее нужно питать и увлажнять (хотя бы один раз вечером перед сном). Выбирай для этого кремы и лосьоны на основе растительных масел — пантенола, аллантоина и бисаболола. Также против сухости тебе пригодятся продукты с экстрактом алоэ и коллагеном.

Скрабы и пилинги для ног Отшелушивай кожу на ступнях два-три раза в неделю. Тут ты можешь выбрать крупнообразивный скраб или мелкообразивный пилинг, а также всевозможные пилочки и щеточки для шлифовки пяточек — все зависит от личных предпочтений!

Средства против запаха пота

Да, ноги тоже потеют, и для того, чтобы справиться с неприятным запахом, тебе стоит запастись парочкой специальных дезодорантов. В их составе должны быть антибактериальные компоненты (фарнезол или триклозан) и вещества, которые мягко блокируют потоотделение (эфирные масла и растительные экстракты). Наносить дезодорант нужно на чистую и сухую кожу.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakie-nozhki-kak-uhazhivat-za-stupnyami-letom/