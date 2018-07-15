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Какие ножки! Как ухаживать за ступнями летом?
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Какие ножки! Как ухаживать за ступнями летом? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Неважно, какую обувь ты выбираешь: закрытые босоножки с элементами из пластика Giorgio Armani или открытые на сплошной подошве Valentino, — твои ножки должны быть идеальны! Если ты не хочешь в жару носить кроссовки, то советуем тебе правильно ухаживать за ступнями.
Педикюр
Без него летом точно не обойтись. Одного раза в две-три недели будет достаточно. Выбирай лучше аппаратный — он аккуратно отшлифует ступни.
Крем для ног  Чтобы кожа на ступнях долго оставалась мягкой и нежной, ее нужно питать и увлажнять (хотя бы один раз вечером перед сном). Выбирай для этого кремы и лосьоны на основе растительных масел — пантенола, аллантоина и бисаболола. Также против сухости тебе пригодятся продукты с экстрактом алоэ и коллагеном.
Скрабы и пилинги для ног  Отшелушивай кожу на ступнях два-три раза в неделю. Тут ты можешь выбрать крупнообразивный скраб или мелкообразивный пилинг, а также всевозможные пилочки и щеточки для шлифовки пяточек — все зависит от личных предпочтений!
Средства против запаха пота
Да, ноги тоже потеют, и для того, чтобы справиться с неприятным запахом, тебе стоит запастись парочкой специальных дезодорантов. В их составе должны быть антибактериальные компоненты (фарнезол или триклозан) и вещества, которые мягко блокируют потоотделение (эфирные масла и растительные экстракты). Наносить дезодорант нужно на чистую и сухую кожу.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakie-nozhki-kak-uhazhivat-za-stupnyami-letom/
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