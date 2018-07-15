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СМИ: Пентагон и Lockheed Martin пришли к соглашению о приобретении 141 истребителя F-35
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СМИ: Пентагон и Lockheed Martin пришли к соглашению о приобретении 141 истребителя F-35 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Пентагон и компания Lockheed Martin пришли к соглашению о закупке 141 истребителя F-35. Об этом в воскресенье сообщила газета Defense News со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.
Как заявили в Пентагоне, Объединенное управление программой F-35 (Joint Program Office, JPO) и Lockheed Martin находятся на «финальной стадии согласования 11-й партии истребителей», которая должна стать самой большой за время их сотрудничества.
Уточняется, что сумма сделки и стоимость одного истребителя будут раскрыты уже после подписания контракта. Как заявил изданию представитель Lockheed Martin, в компании рассчитывают снизить стоимость одного истребителя F-35A до $80 млн к 2020 году.
F-35 — многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии снижения заметности и способная нести ядерные боеголовки. Вместе с США в проекте по ее созданию принимают участие Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов способна выполнять вертикальный взлет и посадку.
В феврале 2017 года президент США Дональд Трамп добился снижения цены на F-35 для американских военных. Пентагону одна такая машина, согласно достигнутым тогда договоренностям, должна обойтись в $95 млн против первоначальных $102 млн  Изначально предполагалось, что американские вооруженные силы получат новейший самолет за сравнительно небольшие деньги. Но с момента начала разработки общая сумма расходов на программу F-35 превысила $1 трлн.
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