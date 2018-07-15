СМИ: Пентагон и Lockheed Martin пришли к соглашению о приобретении 141 истребителя F-35

ВАШИНГТОН, 15 июля. / ТАСС /. Пентагон и компания Lockheed Martin пришли к соглашению о закупке 141 истребителя F-35. Об этом в воскресенье сообщила газета Defense News со ссылкой на источник в оборонном ведомстве

Как заявили в Пентагоне, Объединенное управление программой F-35 (Joint Program Office, JPO) и Lockheed Martin находятся на «финальной стадии согласования 11-й партии истребителей», которая должна стать самой большой за время их сотрудничества.

Уточняется, что сумма сделки и стоимость одного истребителя будут раскрыты уже после подписания контракта. Как заявил изданию представитель Lockheed Martin, в компании рассчитывают снизить стоимость одного истребителя F-35A до $80 млн к 2020 году.

Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и F-35 — многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии снижения заметности и способная нести ядерные боеголовки. Вместе с США в проекте по ее созданию принимают участие Австралия Турция . В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов способна выполнять вертикальный взлет и посадку.