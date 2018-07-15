Красовский раскритиковал NYT за текст о гомофобии на ЧМ-2018

Красовский напомнил в Facebook, что перед Олимпиадой в Сочи , когда России объявляли бойкот, он предложил редакторам New York Times написать колонку, и те согласились:

«Ну я и написал, что Путин Путиным, дискриминация дискриминацией, но причем тут олимпиада-то. Через неделю пришел ответ.

— Знаешь, ну что-то это не наш конечно посыл. Попробуй это отдать в Washington Post

Ну вот зато их посыл. «Футбол мне сказал, что мне не рады». Ну не *** [кошмар] ли?», — считает Красовский.

Автор New York Times Джульетта Жак написала колонку, в которой заявила о том, что вокруг спорта царит атмосфера конфликта, угнетения и политической несправедливости, и эта двойственность всегда остро воспринималась представителями сексуальных меньшинств. Жак заявила, что футбол нуждается в антигомофобном ребрендинге, и попутно раскритиковала российскую политику.

В разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД, Антон Красовский отметил, что на чемпионате мира по футболу было огромное количество геев и лесбиянок, которые радовались на трибунах и прекрасно себя чувствовали.

«Более того, было несколько случаев, когда они проносили на трибуны радужные флаги и фотографировались с ними. Женщина, которая писала эту колонку в New York Times, видимо, одна из тех, кто ходил в радужных майках, фотографировался на Красной площади, на фоне полицейских, и все у них было прекрасно», — сообщил он.

Красовский отметил, что в материале нет претензий к Москве . Критика Жак заключалась в том, что представителей ЛГБТ не любят болельщики:

«Авторка рассказывала, как им были не рады в мексиканской фан-зоне. Я сочувствую, что в мексиканской фан-зоне много гомофобов, немало их и в России, но это не имеет никакого отношения к ЧМ по футболу», — сообщил журналист.

Он отметил, что читал про дом толерантности в Москве, но никогда там не был:

«Туда постоянно приезжали фотографироваться какие-то футбольные западные чиновники, а федерация ЛГБТ-спорта, есть и такая организация, проводила матч. Смешно говорить о том, что была какая-то дискриминация, помимо той, которая существует в России в виде закона о гей-пропаганде», — подытожил Красовский.

«Вот примерно для такой статьи брала у меня комментарий журналистка другого американского издания», — сообщил в Facebook писатель Сергей Минаев, сделав репост статьи Джульетты Жак. Напомним, ранее он рассказывал, как американская журналистка пыталась очернить россиян.