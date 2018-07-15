Как получить компенсацию за потерянное в финансовой пирамиде 90-х

С 1990-х годов миллионы россиян пострадали от финансовых пирамид. Но сегодня появляются новые схемы отъема денег, да и доверчивые граждане не переводятся. Казалось бы, деньги утрачены безвозвратно… Но нет.

Куда обращаться

С 1995-го в России существует структура, выплачивающая таким обманутым компенсации — Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров.

— В первые годы фонд формировался за счет государственных взносов, — углубляется в историю управляющий фондом Марат Сафиулин. — Однако уже 20 лет фонд не получает денег из бюджета. Средства фонда передаются надежным управляющим компаниям, которые определяются по конкурсу. Из получаемой прибыли мы и платим компенсации.

Подать заявление можно непосредственно в фонд (подробнее на сайте www.fedfond.ru и по телефонам: 8-495-989-72-80 и 8-495–741-00-74) или обратиться в региональную уполномоченную организацию. Как правило, это многофункциональные центры (МФЦ). Выплаты поступают на банковский счет.

Марат Сафиулин

Кого считают пострадавшими

— Это люди, которые потеряли деньги в 522 финансовых пирамидах, включенных в реестр фонда. Это больше, чем у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и любой другой компенсационной системы в мире, — объясняет Сафиулин. — Реестр можно посмотреть на сайте фонда. В нем крупнейшие пирамиды 90-х годов — «Хопер», «Тибет», «Властилина», «Русский дом Селенга». Есть «герои» нашего века — «Экономический альянс», «Золотая лига»… Здесь акционерные общества, кооперативы, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании… Зло на финансовом рынке обретает самые разные формы.

В фонде объясняют: чтобы получить компенсацию, надо представить документы, которые подтвердят факт и размер ваших финансовых потерь в фирме-мошеннице. Перечень необходимых документов представлен на сайте фонда.

— За годы своей работы фонд выплатил компенсации почти 1,5 млн граждан. Мы делаем выплаты, когда нет уже других возможностей вернуть потерянные деньги. Можно сказать, фонд — это последний рубеж обороны вкладчиков. Поэтому в реестр фонда попадают ликвидированные к этому моменту фирмы, по которым есть решения суда в рамках уголовных дел, — говорит Сафиулин. — Нередко к нам обращаются и держатели акций действующих предприятий. В этом случае мы помочь не можем. По вопросам возможной продажи акций или получения дивидендов следует обращаться непосредственно в действующее АО.

Вкладчикам банков, лишившихся лицензии, компенсации выплачивает АСВ, поясняет Сафиулин:

— Нет в нашем реестре чековых инвестиционных фондов. Нет и «МММ»: там взамен денег людям выдавали билеты и акции по произвольно определяемому курсу. У «МММ» не было ни реестров, ни приходных ордеров, ничего… Поэтому определить, кто сколько вложил и потерял, невозможно.

Сколько выплатят

Компенсация — это не возмещение, предупреждают в фонде. Получить столько же, сколько потеряли, не всегда возможно.

Максимальный размер компенсации на сегодняшний день — 250 тыс. руб. для ветеранов ВОВ и 25 тыс. руб. для остальных граждан.

— Новый максимум (он регулярно растет) распространяется и на тех, кто уже получал компенсацию ранее. Если вам выплатили максимальные по тем временам 15 тысяч рублей, а потеряли вы 25 тысяч, то сегодня можете получить еще 10 тысяч, — уточняет Сафиулин, — но не забывайте, что 1 января 1998 года рубль был деноминирован в 1000 раз. Если вклад был сделан до этого времени, то сегодня он выплачивается по новому номиналу. То есть 20 млн 1997-го — это нынешние 20 тыс. рублей.

* * *