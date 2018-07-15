Асад: Дамаск и его союзники очистят от террористов всю территорию Сирии

ТАСС , 15 июля. Успех, достигнутый сирийской армией при освобождении провинции Дераа, подтверждает «твердую решимости Сирии , ее вооруженных сил и союзников очистить всю территорию страны от банд террористов». Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в воскресенье президент арабской республики Башар Асад . Он встретился в Дамаске с заместителем главы иранского МИД Хоссейном Джабери Ансари.

По словам Асада, «разгром бандформирований создает подходящую платформу для того, чтобы добиться политических результатов, которые положат конец войне». Как подчеркнул сирийский лидер, «это должно произойти без внешнего вмешательства и навязывания предварительных условий со стороны государств, которые поддерживали террористов».

Как передало агентство, Асад и иранский эмиссар указали на необходимость противодействия «опасной политике самоуправства некоторых великих держав, которая несет угрозу всеобщему миру и безопасности». С обеих сторон была отмечена важность укрепления и развития «стратегических отношений между народами Сирии и Ирана , служащих фактором стабильности в регионе».