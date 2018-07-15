В одном из парков Калининграда нашли минометную мину времен войны

Минометную мину обнаружили на территории парка Макса Ашманна в Калининграде , сообщает портал Калининград.Ru со ссылкой на источник в городских экстренных службах.

По данным СМИ, 82-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны обнаружили вечером в минувшую пятницу, 13 июля. Около 19:00 информацию о находке передали экстренным службам. На место происшествия отправляли представителей одной из воинских частей. К настоящему времени боеприпас вывезли с территории парка, уточняет издание.

В конце апреля на берегу Пелавского озера обнаружили тайник с боеприпасами времен ВОВ. Его нашли местные подростки во время субботника. Информацию о схроне они передали полиции.