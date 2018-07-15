5 вещей, которые вы можете взять у мужа поносить

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Коко Шанель и Марлен Дитрих охотно использовали вещи с мужского плеча в своих нарядах, тем самым подчеркивая свою индивидуальность, хрупкость и сексуальность. Обновить свой гардероб и выглядеть модно можно не потратив ни копейки. Просто позаимствуйте вещи у мужа или друга, и вы получите наряд в стиле «денди».

РУБАШКА

Свободную рубашку используйте в качестве туники, подверните рукава и дополните ремешком. Носите ее с джинсами или леггинсами. Однотонная мужская рубашка может стать даже частью делового образа, если надеть ее, заправив в брюки или юбку-карандаш. Обязательно расстегните пару верхних пуговиц и наденьте туфли на каблуке.

ПИДЖАК

Именно мужчина стал первым наряжать женщин в «мужские» вещи. Им был известный модельер Ив Сен-Лоран. Он выпускал своих моделей на подиум то в кожаном пиджаке, то в смокинге. Носите пиджак с узкими брюками-дудочками и полупрозрачной блузой — играйте на контрасте объемов и фактур.

ДЖИНСЫ

Сейчас среди женщин очень популярны джинсы «бойфренды» — широкие, брутальные брюки по типу мужских. Зачем покупать джинсы а-ля мужские, если можно взять их у мужа и носить с туфлями лодочками и блейзером. Обязательно подверните брючины, так ваши лодыжки будут выглядеть изящнее.

СВИТЕР

Объемный трикотаж нужно правильно носить, чтобы не выглядеть толще, чем вы есть. Сочетайте «мужской» свитер с укороченными брюками или юбкой-карандашом. Идеальным штрихом к образу станут ботильоны на устойчивом каблуке и тонкий ремешок, подчеркивающий талию.

ШЛЯПА

Вот уже несколько сезонов дизайнеры предлагают женщинам носить мужские фетровые шляпы борсалино с полями среднего размера и небольшой вмятиной на тулье (основная верхняя часть шляпы). На ленту вокруг шляпы можно разместить красивую брошь, чтобы сделать образ чуть менее строгим и более элегантным.

Залезая в шкаф к мужу, помните два простых правила: комбинируйте чисто «мужские» вещи с абсолютно «женскими» и всегда подчеркивайте талию.