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Шведская газета рекомендовала поучиться у России создавать инфраструктуру для детей
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Шведская газета рекомендовала поучиться у России создавать инфраструктуру для детей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Приехавшие на ЧМ-2018 болельщики из Швеции — страны, считающей себя лучшей страной для детей, — были потрясены российскими детскими площадками, пишет местная газета Aftonbladet.
У детей в России есть возможность комфортно играть и веселиться, пишет Aftonbladet, передает RT.
Автор шведской газеты находилась в Геледжике, где располагалась база национальной сборной. За несколько недель она заметила проявления «усиленной заботы о детях» повсюду.
Так, в Геленджике вдоль набережной везде стоят детские аттракционы и батуты, и все они заполнены детьми. «Вы едва ли найдете такой ресторан, где не будет детского уголка с развлечениями. В уличных кафе есть детские домики, качели, горки, а если повезет, то еще и батут!», — говорится в статье.
Отмечается, что в Швеции есть законы, защищающие детей, но создается впечатление, что детей «должно быть видно, но желательно не слышно».
«Здесь у нас, по-моему, только ИКЕА и «Макдональдс» понимают, что родителям может быть где-то хорошо, только если их детям там хорошо. Наши аэропорты и торговые центры в этом смысле часто выглядят просто смешно по сравнению с иностранными. А наши площадки для игр очень сильно уступают российским», — считает автор Aftonbladet.
Она также отметила, что когда дело доходит до детских площадок, то шведам «стоит отправиться в учебную поездку в Россию».
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