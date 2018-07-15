При взрыве в Кабуле погибли не менее семи человек

Ранее полицейское управление Кабула информировало, что около десяти человек пострадали в результате инцидента, есть погибшие.

Как сообщил пресс-секретарь министерства, взрыв произошел в воскресенье во второй половине дня у входа в здание. Террорист-смертник совершил атаку в то время, когда сотрудники министерства покидали здание после окончания рабочего дня.

Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.