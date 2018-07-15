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При взрыве в Кабуле погибли не менее семи человек
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При взрыве в Кабуле погибли не менее семи человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Не менее семи человек погибли, более 15 получили ранения при подрыве террориста-смертника возле ворот министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана, сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на полицию.
Ранее полицейское управление Кабула информировало, что около десяти человек пострадали в результате инцидента, есть погибшие.
Как сообщил пресс-секретарь министерства, взрыв произошел в воскресенье во второй половине дня у входа в здание. Террорист-смертник совершил атаку в то время, когда сотрудники министерства покидали здание после окончания рабочего дня.
Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.
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