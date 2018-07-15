В Омске не смог вылететь самолет из Якутска

У авиакомпании «Якутия» вновь возникли проблемы с отправкой самолета Якутск Анапа . В Омск он не прилетит до вечера понедельника. Из аэропорта Якутии не смог вылететь самолет с бортовым номером 469 по маршруту Якутск — Анапа. В нашем городе воздушное судно должно было приземлиться для дозаправки. Как пояснили ИА «Омск Здесь» , борт задержан по техническим причинам. Его вылет из Омска назначен на 14:00 16 июля. Вместе с тем, по данным онлайн табло аэропорта Якутска, рейс задержан до 17:00 (время местное) 16 июля.

Напомним, в начале июля пассажиры этого же рейса вынуждены были трое суток провести в Омске. Самолет также приземлился в областном центре, но вылететь не смог. Тогда такую задержку также связали с техническими причинами. Пассажиры потеряли часть отпуска.