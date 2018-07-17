Столкнувшиеся автомобили создали пробку у Горбатого моста 

В Омске на улице 2-я Восточная произошла авария, из-за которой на съезде с Горбатого моста образовался затор. На улице 2-я Восточная легковой автомобиль марки ВАЗ-2110, выехав на трамвайные пути, врезался во внедорожник.
Как сообщил корреспонденту "Омск Здесь" очевидец, у легкового автомобиля в результате столкновения повреждено правое переднее крыло, оторван бампер, спущено колесо. Из-за ДТП на дороге встали трамваи, им перекрыты пути в обе стороны. Автомобильное движение со стороны моста затруднено. На месте работают инспекторы УГИБДД.