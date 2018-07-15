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Авиарейсы из Саратова стали хронически задерживаться
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Авиарейсы из Саратова стали хронически задерживаться 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Самолеты вылетают из областного центра с большой задержкой несколько дней подряд.
Об это 15 июля сообщил известный саратовский блогер Денис Жабкин.
«Рейс S7 сегодня задержался в Саратов на 4,5 часа. А вечерний рейс Аэрофлота сегодня задерживается на 2 часа третий или четвертый день подряд. И погода тут не при чем», — пишет Жабкин.
Блогер предупреждает, что во время традиционных саратовских туманов такие задержки могут стать еще более продолжительными. Жабкин вспоминает, как в это время была организована работа «Саратовских авиалиний», у которых были наготове запасные «крылья» в Саратове плюс резервный в Домодедово.
В настоящий момент, с закрытием саратовского авиаперевозчика все самолеты, о сообщению Жабкина, находятся только в Москве, «откуда и будут принимать решение: лететь — не лететь».
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