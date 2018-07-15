Авиарейсы из Саратова стали хронически задерживаться

Самолеты вылетают из областного центра с большой задержкой несколько дней подряд.

Об это 15 июля сообщил известный саратовский блогер Денис Жабкин.

«Рейс S7 сегодня задержался в Саратов на 4,5 часа. А вечерний рейс Аэрофлота сегодня задерживается на 2 часа третий или четвертый день подряд. И погода тут не при чем», — пишет Жабкин.

Блогер предупреждает, что во время традиционных саратовских туманов такие задержки могут стать еще более продолжительными. Жабкин вспоминает, как в это время была организована работа «Саратовских авиалиний», у которых были наготове запасные «крылья» в Саратове плюс резервный в Домодедово