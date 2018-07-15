Невеста в красном прозрачном платье оседлала мощный байк

«Заезд экс-невест на байках прошел уже в третий раз, — говорит организатор необычной тусовки Виктория Локтина. — Ранее мы катались по площади Ленина, но в этом году там прошел крестных ход, поэтому решили перенести наш заезд на набережную. Кроме невест мы собрали байкеров различных мотоклубов и мотосообществ Новосибирска

На набережной к 14 часам съехались около сотни мотоциклов и столько же невест. Все девушки надели привычные белые платья и сели на мотоциклы, но одна из красоток была замечена в красном наряде. Девушка сама села за руль мотоцикла и, конечно, произвела фурор. В общем были драйв, адреналин и буря эмоций. Завершилась «ФАТАЛЕТИ» общим кортежем на байках с флагами.