У Спасского собора в Пензе появится парковка и мощеная гранитом пешеходная зона

В воскресенье, 15 июля, глава городской администрации Виктор Кувайцев вместе с начальником УКС Пензы Игорем Умновым осмотрел территорию возле Спасского собора. В ходе выезда чиновники обсудили комплексное благоустройство территорий, примыкающих к храму, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

По словам начальника пензенского УКС Игоря Умнова, на сегодняшний день специалисты закончили работу над проектированием территории, ограниченной улицами Лермонтова, Советской, Белинского и Карла Маркса . Согласно проекту, благоустройство данного участка включает в себя озеленение, модернизацию освещение, а также мощение гранитом. Виктор Кувайцев поручил руководителю УКС Пензы проработать вопрос примыкания парковочного пространства со стороны улицы Белинского к планируемой к данной территории. К этой работе подключится замглавы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин

«Работы по благоустройству территории, прилагающей к Спасскому собору, необходимо проводить комплексно, чтобы этот земельный участок, находящийся в самом центре города, имел завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид», — резюмировал мэр Пензы. Помимо этого, градоначальник обратил внимание на разрушенный бордюр на пешеходной дорожке рядом с улицей Белинского: глава администрации распорядился в кратчайшие сроки привести его в порядок.

Напомним, в этот же день Кувайцев посетил набережную реки Суры, где обсудил с ответственными лицами дальнейшее развитие главной городской набережной. В частности, было принято решение оборудовать пандусы на спусках с верхней прогулочной зоны к нижней. Сделано это будет для того, чтобы сделать набережную доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья.