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В саратовском лагере у 18 детей нашли признаки кишечной инфекции
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В саратовском лагере у 18 детей нашли признаки кишечной инфекции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 15 июл — РИА Новости. Признаки кишечной инфекции выявили у 18 детей в детском оздоровительном лагере «Восход» в Саратове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона.
По его словам, инцидент произошел в воскресенье. Всего врачи обследовали 133 ребенка.
"Признаки кишечной инфекции были выявлены у 18 детей. У всех обнаружена легкая форма заболевания, никто не госпитализирован. Все дети лечатся амбулаторно", — сказал собеседник агентства.
Причина заболевания детей выясняется.
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