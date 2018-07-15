В саратовском лагере у 18 детей нашли признаки кишечной инфекции 

САМАРА, 15 июл — РИА Новости. Признаки кишечной инфекции выявили у 18 детей в детском оздоровительном лагере «Восход» в Саратове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона.
По его словам, инцидент произошел в воскресенье. Всего врачи обследовали 133 ребенка.
"Признаки кишечной инфекции были выявлены у 18 детей. У всех обнаружена легкая форма заболевания, никто не госпитализирован. Все дети лечатся амбулаторно", — сказал собеседник агентства.
Причина заболевания детей выясняется.