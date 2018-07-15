В саратовском лагере у 18 детей нашли признаки кишечной инфекции

По его словам, инцидент произошел в воскресенье. Всего врачи обследовали 133 ребенка.

"Признаки кишечной инфекции были выявлены у 18 детей. У всех обнаружена легкая форма заболевания, никто не госпитализирован. Все дети лечатся амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

Причина заболевания детей выясняется.