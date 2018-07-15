Путина и Трампа просят возродить молодёжное движение за мир

За несколько дней до встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки иконописец Роман Илюшкин, в миру Виталий, вместе с учениками изобразительной студии «Юный миротворец» при Березовской кадетской казачьей средней школе-интернате им. К. И. Недорубова записал видеообращение к главам двух стран.

В послании Илюшкин со своими воспитанниками призывает президентов возродить международное движение за мир детей и молодежи, а также приглашает группу американских школьников посетить казачью станицу Берёзовскую Даниловского района Волгоградской области

«В июне я предложил своим ученикам обратиться к двум президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу. Мы записали видеообращение. Оно передано в администрацию президента и МИД для ознакомления. Дай бог, чтобы эта прекрасная добрая детская инициатива не стала гласом вопиющего в пустыне», — комментирует Илюшкин.

Письмо было отправлено в администрацию 4 июня. Роману ответили, что оно получено, однако сотрудники администрации также уведомили, что открыть вложенный файл с обращением американскому президенту не удалось. Тогда художник лично приехал в Москву в администрацию и передал флэшку с видео.

Послание было записано на главной площади станицы Берёзовская. В течение минуты Илюшкин с детьми обращается к двум лидерам — сначала на русском, а затем на английском языке, напоминая, что почти двадцать лет, начиная с американских и натовских бомбардировок Сербии, занимается благотворительными поездками в «горячие точки» с задачей оказать духовно-нравственную поддержку мирному населению.

«Владимир Владимирович, мы высоко ценим ваш вклад в дело мира и хотим не оставаться в стороне. Мы просим Вас помочь нам и познакомить с нашим видео обращением президента США господина Трампа. Ему мы предлагаем идею возрождения детского и молодёжного движения за мир, а также приглашаем группу американских мальчишек и девчонок к нам в гости для того, чтобы познакомить их с красотой нашего донского края, нашими традициями, казачьими песнями и порисовать общую мечту о мире на нашей чудесной планете», — отмечается в комментарии к видео.

За мир во всем мире

Роман Илюшкин — донской казак. В 1995 году окончил иконописную школу при Московской духовной академии. Занимался написанием иконостаса храма Христа Спасителя в Москве. Во время военной операции НАТО в Югославии в 1999 году Илюшкин приехал с миротворческой миссией в Белград, где подарил Патриарху Сербскому Павлу икону царя Николая II , а также написал образ Спаса Нерукотворного для столичного храма святого Саввы. Сразу после окончания обстрелов художнику удалось вывезти из разрушенного Белграда более 100 сербских детей на отдых в Волгоград

В 2001 году Илюшкин собрал около 8 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от боевых действий в Чечне и лично сопровождал груз в район Итум-Калинский.

Позже по благословению Патриарха Алексия II организовал в Чечне детскую художественную школу при Гвардейском приюте для сирот в Надтеречном районе.

«Находясь в Донецке с миротворческой миссией, я увидел по российскому телеканалу, как террористы ИГ* казнят русского парня. В нём я узнал своего ученика русского мальчика-сироту Женю Юдина. Он хотел стать художником, мечтал об этом. Именно поэтому у меня такое неприятие не только к войне, но и к терроризму», — рассказывает Илюшкин.

Он также является организатором миротворческих миссий в Южной Осетии и на Донбассе. Неоднократно устраивал выставки детских рисунков и фоторабот о войне.

Сейчас художник живет на своей малой родине в Волгоградской области в казачьей станице Березовская Даниловского района. Занимается на безвозмездной основе обучением детей рисованию в изостудии «Юный миротворец» при казачьей кадетской школе-интернате. Отец Романа — известный казачий атаман Николай Петрович Илюшкин.

В советское время он отправил в адрес журнала «Куба» всю свою зарплату.

Будучи атаманом станицы Берёзовской, активно участвовал в общественной деятельности. Выступал против освоения никелевых месторождений в Прихопёрье. В 2015 году организовал сбор новогодних подарков и гуманитарной помощи для детей Донбасса.

«Владимир Владимирович попросил россиян не быть в стороне и предлагать инициативы, — говорит Роман Илюшкин. — Я считаю, что возрождение движения за мир — это действенный миротворческий инструмент к тому, чтобы в будущем нам остановить терроризм и все воины на планете. Я общаюсь с детьми самых разных национальностей и вероисповеданий. Все они мечтают об одном — чтобы никогда не было воин, террора и межэтнических столкновений. Это не инициатива политиков, администраций или военных. Это детская мольба из российской глубинки».