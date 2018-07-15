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В малых городах Ставрополья в 2019 году реконструируют парк и каскадную лестницу
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В малых городах Ставрополья в 2019 году реконструируют парк и каскадную лестницу 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Реконструкция парка в городе Георгиевске и каскадной лестницы в Железноводске пройдет в 2019 году, сообщил ТАСС замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Николай Небесский.
"До декабря 2019 года эти проекты будут реализованы. Мы подошли к созданию проектов взвешенно, это было объединение общих сил и средств. Были задействованы наши проектные организации, эксперты из других регионов РФ, молодежь, воплотившая свои идеи", — сказал Небесский.
Деньги в муниципалитеты должны поступить в 2018 году. «Идет процесс заключения соглашения между правительством края и Минфином РФ, однозначно, в этом году деньги поступят. До конца 2018 года муниципалитеты должны разработать и пройти экспертизу проектно-сметной документации», — пояснил заместитель министра.
Ранее сообщалось, что Георгиевск, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди городов с численностью населения до 100 тыс. человек, представил проект благоустройства Парка Дружбы площадью 5,7 га. Там планируется организовать зону отдыха и спорта, создать амфитеатр, детские игровые площадки, батуты, канатный городок. Федеральное финансирование составит 100 млн рублей.
Железноводск победил в конкурсе в категории городов с населением до 50 тыс. человек с проектом благоустройства рекреационной зоны возле исторической Каскадной лестницы в Курортном парке. Проект позволит увеличить длину лестницы с 240 м до 620 м и соединить верхнюю и нижнюю части парка. Каскадная лестница в парке Железноводска — одна из главных достопримечательностей курорта, построена по проекту архитектора Н. А. Папкова в 1931 — 1936 годах.
Проект формирования комфортной городской среды в части малых городов и городов исторического значения в России ранее был дополнительно профинансирован на 5 млрд рублей. Из этих средств предоставляется государственная поддержка для поощрения муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Из почти 450 заявок в финал конкурсной комиссией было отобрано 198 работ из 66 регионов.
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