В малых городах Ставрополья в 2019 году реконструируют парк и каскадную лестницу

"До декабря 2019 года эти проекты будут реализованы. Мы подошли к созданию проектов взвешенно, это было объединение общих сил и средств. Были задействованы наши проектные организации, эксперты из других регионов РФ , молодежь, воплотившая свои идеи", — сказал Небесский.

Деньги в муниципалитеты должны поступить в 2018 году. «Идет процесс заключения соглашения между правительством края и Минфином РФ , однозначно, в этом году деньги поступят. До конца 2018 года муниципалитеты должны разработать и пройти экспертизу проектно-сметной документации», — пояснил заместитель министра.

Ранее сообщалось, что Георгиевск, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди городов с численностью населения до 100 тыс. человек, представил проект благоустройства Парка Дружбы площадью 5,7 га. Там планируется организовать зону отдыха и спорта, создать амфитеатр, детские игровые площадки, батуты, канатный городок. Федеральное финансирование составит 100 млн рублей.

Железноводск победил в конкурсе в категории городов с населением до 50 тыс. человек с проектом благоустройства рекреационной зоны возле исторической Каскадной лестницы в Курортном парке. Проект позволит увеличить длину лестницы с 240 м до 620 м и соединить верхнюю и нижнюю части парка. Каскадная лестница в парке Железноводска — одна из главных достопримечательностей курорта, построена по проекту архитектора Н. А. Папкова в 1931 — 1936 годах.

Проект формирования комфортной городской среды в части малых городов и городов исторического значения в России ранее был дополнительно профинансирован на 5 млрд рублей. Из этих средств предоставляется государственная поддержка для поощрения муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Из почти 450 заявок в финал конкурсной комиссией было отобрано 198 работ из 66 регионов.