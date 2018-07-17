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После селектора о карантине в Целинном в Курган приедет полпред Николай Цуканов
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После селектора о карантине в Целинном в Курган приедет полпред Николай Цуканов 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Николай Цуканов провёл совещание из-за заболевания крупного рогатого скота на территории Курганской области
В Кургане завтра ждут полномочного представителя президента Николая Цуканова, который сменил на этом посту Игоря Холманских. Утром он посетит «Курганстальмост», откуда отправится в новую поликлинику в Заозёрном и после проведёт совещания в правительстве региона. Накануне полпред провёл селектор с властями Зауралья по поводу карантина в Целинном районе — там у крупного рогатого скота в частных подворьях выявили узелковый дерматит. В совещании приняли участие руководители региональных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора УФО, управления ветеринарии Курганской области, департамента агропромышленного комплекса Курганской области.
— В соответствии с принятым решением руководство регионов еженедельно должно информировать полномочного представителя о положении дел, а руководство Курганской области два раза в неделю информировать о реализации мероприятий и ситуации в Целинном районе, — сообщается на сайте полпредства.
В заключение совещания Цуканов выразил уверенность, что принимаемые меры такие как карантин, вакцинация, лечение позволят минимизировать последствия вспышки этого заболевания в Курганской области.
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