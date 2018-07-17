После селектора о карантине в Целинном в Курган приедет полпред Николай Цуканов

Кургане завтра ждут полномочного представителя президента Николая Цуканова, который сменил на этом посту Игоря Холманских . Утром он посетит «Курганстальмост», откуда отправится в новую поликлинику в Заозёрном и после проведёт совещания в правительстве региона. Накануне полпред провёл селектор с властями Зауралья по поводу карантина в Целинном районе — там у крупного рогатого скота в частных подворьях выявили узелковый дерматит. В совещании приняли участие руководители региональных управлений Россельхознадзора Роспотребнадзора УФО, управления ветеринарии Курганской области, департамента агропромышленного комплекса Курганской области.

— В соответствии с принятым решением руководство регионов еженедельно должно информировать полномочного представителя о положении дел, а руководство Курганской области два раза в неделю информировать о реализации мероприятий и ситуации в Целинном районе, — сообщается на сайте полпредства.

В заключение совещания Цуканов выразил уверенность, что принимаемые меры такие как карантин, вакцинация, лечение позволят минимизировать последствия вспышки этого заболевания в Курганской области.