Власти Пхукета выплатили компенсации пострадавшим в результате крушения судов

Пхукет / Таиланд /, 15 июля / Синьхуа / — Глава таиландской провинции Пхукет Норапхат Плоттхонг в воскресенье оповестил журналистов о выплате компенсаций погибшим в результате крушения туристических судов, заявив, что таиландская сторона выплатила страховые компенсации и денежную помощь родственникам 29 погибших.

Н. Плоттхонг сообщил, что число погибших составляет 47 человек, извлечены уже 46 тел, 39 из них были кремированы, 7 были доставлены в Китай

По словам Н. Плоттхонга, две страховые компании выплатили членам семей 29 погибших компенсации в размере 31,9 млн таиландских батов. Помимо этого, в соответствии с положениями Министерства туризма и спорта Таиланда, за каждого погибшего назначена компенсация помощи в размере 1 млн таиландских батов, эти средства также были выплачены родственникам 29 погибших.

Кроме того, 12 пострадавших получат по 328 тыс. таиландских батов в качестве компенсации. Ведется активная работа по выплате страховых компенсаций и денежной помощи всем имеющим отношение к трагедии.

Представитель ВМС Таиланда проинформировал о ходе работ по извлечению из воды тела последнего погибшего, заявив, что, как предполагается, работа по его извлечению завершится в воскресенье, после чего можно будет незамедлительно приступить к опознанию.

Начальник полиции провинции Пхукет отметил, что техник судна «Феникс» был арестован 13 июля, в субботу был задержан ответственный представитель компании, которой принадлежало судно «Феникс». Полиция ускоренными темпами собирает доказательства и привлекает к ответственности виновных.

Напомним, что 5 июля около 17:45 по местному времени суда «Феникс» и «Серенат» попали в сильный шторм, перевернулись и затонули возле острова Пхукет. Все 42 пассажира судна «Серенат» были спасены. На судне «Феникс» находился 101 человек, 87 из них — граждане Китая. 40 из китайских туристов были спасены, другие 47 погибли. —0—