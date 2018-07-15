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Пес, который стал героем дня, поразил всех своим способом позвать на помощь
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Пес, который стал героем дня, поразил всех своим способом позвать на помощь 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Что бы вы сделали, если бы провалились в колодец? Колодец с коммуникациями, с которого слямзили крышку люка. Ну, в первую очередь, помянули бы до седьмого колена всех родственников того «металлиста», который эту крышку умыкнул и коммунальщиков, не принявших мер по заделке отверстия.
Затем попробовали бы выбраться, но, предположим, ступени проржавели. Стали бы звать на помощь? Нет никого поблизости: колодец на пустыре. Ах да… у вас же есть телефон. Но, как в плохом сериале: «У меня села батарейка». А вот пес, который вчера в одном городе упал в такой колодец, сообразил.
Он перегрыз кабель, целый район остался без интернета на три часа, но ремонтники от провайдера через 10 минут уже нашли причину поломки, вызвали МЧС, который достал «диверсанта» и определил его в приемник.
P. S. Пес стал героем дня и на его «усыновление» уже выстроилась очередь.
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