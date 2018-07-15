Ещё
В столице Самотлора заложили капсулу потомкам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице Самотлора заложили капсулу потомкам 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Нижневартовске прошел флэшмоб, посвященный юбилею памятника «Покорителям Самотлора».
Горожане, участвующие в мероприятии, могли сделать сэлфи и выложить фотографии в социальных сетях с хэштэгом #МОЙГОРОДМОЯЮГРА.
Общественные активисты предложили заложить новую капсулу с посланием будущему поколению, а также провести краеведческие состязания по примеру всенародной викторины #Югре900, — такой формат поможет лучше узнать историю региона. Добавим, что при установке памятника 40 лет назад строители также заложили капсулу, которую должны вскрыть в столице Самотлора в этом сентябре.
«Наша семья гордится городом! И мы желаем Нижневартовску дальнейшего процветания. С нетерпением ждем День нефтяника, чтоб услышать, что нам написали в послании наши предки и узнать, сбылись ли их пожелания и ожидания», — рассказала после мероприятия горожанка Наталья Платонова.
История монумента уникальна. 15 июля 1978 года двенадцатиметровый бронзовый памятник «Покорителям Самотлора» был установлен в честь пятидесятилетия Нижневартовского района. Статную фигуру молодого рабочего с горящим факелом в руке возвели на перекрестке трех дорог. Одна из дорог ведет к известному Самотлорскому месторождению, другая — к не менее знаменитому — Мегионскому. Монумент был открыт 40 лет назад, и сразу стал символом Нижневартовска. В народе его прозвали — «Алеша»— в честь героя песни, что гремела в 70-е годы — «Стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат». У памятника есть прототип — совершенно реальный человек — один из немногих, кто по-прежнему живет в Нижневартовске. Это известный в Югре буровой мастер, прославленный бурильщик и почетный житель города — Федор Степанович Метрусенко.
Добавим, что в этом году Югра отмечает сразу несколько масштабных юбилеев. Так, весной прошла всенародная, масштабная викторина «Югре-900!», посвященная истории региона. В ней приняли участие почти 500 человек; в настоящий момент идет творческий конкурс, также посвященный истории родного края.
АиФ Югра: последние новости
Как власти помогают НКО В Нягани скоро откроется коворкинг-центр Вас снимают! В Югре устанавливают фотоловушки на несанкционированных свалка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник285
Украинец умер после драки с россиянином в Турции101
«Будут воровать в два раза больше»437
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram4
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ251
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение