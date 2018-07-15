В столице Самотлора заложили капсулу потомкам

Нижневартовске прошел флэшмоб, посвященный юбилею памятника «Покорителям Самотлора».

Горожане, участвующие в мероприятии, могли сделать сэлфи и выложить фотографии в социальных сетях с хэштэгом #МОЙГОРОДМОЯЮГРА.

Общественные активисты предложили заложить новую капсулу с посланием будущему поколению, а также провести краеведческие состязания по примеру всенародной викторины #Югре900, — такой формат поможет лучше узнать историю региона. Добавим, что при установке памятника 40 лет назад строители также заложили капсулу, которую должны вскрыть в столице Самотлора в этом сентябре.

«Наша семья гордится городом! И мы желаем Нижневартовску дальнейшего процветания. С нетерпением ждем День нефтяника, чтоб услышать, что нам написали в послании наши предки и узнать, сбылись ли их пожелания и ожидания», — рассказала после мероприятия горожанка Наталья Платонова

История монумента уникальна. 15 июля 1978 года двенадцатиметровый бронзовый памятник «Покорителям Самотлора» был установлен в честь пятидесятилетия Нижневартовского района. Статную фигуру молодого рабочего с горящим факелом в руке возвели на перекрестке трех дорог. Одна из дорог ведет к известному Самотлорскому месторождению, другая — к не менее знаменитому — Мегионскому. Монумент был открыт 40 лет назад, и сразу стал символом Нижневартовска. В народе его прозвали — «Алеша»— в честь героя песни, что гремела в 70-е годы — «Стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат». У памятника есть прототип — совершенно реальный человек — один из немногих, кто по-прежнему живет в Нижневартовске. Это известный в Югре буровой мастер, прославленный бурильщик и почетный житель города — Федор Степанович Метрусенко.

Добавим, что в этом году Югра отмечает сразу несколько масштабных юбилеев. Так, весной прошла всенародная, масштабная викторина «Югре-900!», посвященная истории региона. В ней приняли участие почти 500 человек; в настоящий момент идет творческий конкурс, также посвященный истории родного края.