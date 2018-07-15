Мармазов: Срна прибыл в Москву, чтобы поддержать соотечественников

Бог мой, какая Кася взрослая уже. Время летит! Это я о дочке Дарио Срны. Первая фотка с традиционного донецкого яйцебоя, довоенного, понятно, семья Срны с семьёй Александра Спиридона в отеле «Донбасс Палас». Вторая картинка — сегодня на Красной площади. Легендарный хорватский капитан прибыл поддержать своих парней. Говорит, что мысли только о победе. Не для того, мол, на такой высоту карабкались, чтобы думать о серебре. Хотя, знаете ли, последнее на это уровне тоже совсем даже не кислый результат. Но Дарио — максималист.