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Мармазов: Срна прибыл в Москву, чтобы поддержать соотечественников
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Мармазов: Срна прибыл в Москву, чтобы поддержать соотечественников 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Бог мой, какая Кася взрослая уже. Время летит! Это я о дочке Дарио Срны. Первая фотка с традиционного донецкого яйцебоя, довоенного, понятно, семья Срны с семьёй Александра Спиридона в отеле «Донбасс Палас». Вторая картинка — сегодня на Красной площади. Легендарный хорватский капитан прибыл поддержать своих парней. Говорит, что мысли только о победе. Не для того, мол, на такой высоту карабкались, чтобы думать о серебре. Хотя, знаете ли, последнее на это уровне тоже совсем даже не кислый результат. Но Дарио — максималист.
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