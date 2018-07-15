Металлоинвест запустил на Уральской Стали комплекс обработки металлопроката

Компания «Металлоинвест» , ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, запустила комплекс «Роликовая термическая печь №1 — роликовая закалочная машина №1» (РТП-1 — РЗМ-1) на Уральской Стали.

Инвестиции Компании в сооружение комплекса составили более 1,2 млрд рублей. Проектирование комплекса осуществлено компанией МОСГИПРОМЕЗ, поставка оборудования — Tenova LOI Thermprocess.

Установка нового оборудования роликовой термической печи и закалочного пресса в Листопрокатном цехе №1 позволяет Уральской Стали увеличить производительность термической печи с 28,6 до 30,7 тонн в час. За ближайшие 10 лет, в 2019-2028 годах, Уральская Сталь сможет нарастить производство термообработанного толстолистового проката в 3 раза, выпуск мостовой стали — на 39%. Объем производства увеличится за счет нового сортамента, выпуск которого будет освоен на термическом комплексе.

РТП-1 — РЗМ-1 также позволит повысить качественные характеристики толстолистового проката, обеспечив равномерность механических свойств проката после термообработки за счет улучшения условий нагрева и охлаждения.

Для финансирования этого проекта в 2017 году был привлечен 10-летний кредит ING Bank на 11,5 млн евро под гарантии экспортного кредитного агентства Euler Hermes ( Германия ).

Ввод нового оборудования стал ключевым событием празднования Дня металлурга. В торжественной церемонии запуска комплекса приняли участие руководители Металлоинвеста, Tenova LOI Thermprocess и правительства Оренбуржья.

«Проект реализован в рамках комплексной инвестиционной программы реорганизации производства Уральской Стали, предусматривающей повышение операционной и управленческой эффективности предприятия, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев . — Новый высокотехнологичный комплекс укрепит позиции Компании на рынке термообработанного металлопроката».

«Уральская Сталь является одним из ведущих производителей высококачественного листового проката в России и старается придерживается принципа клиентоориентированности, — отметил управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов . — Новый технологичный комплекс позволит нарастить объемы производства востребованного на рынке термообработанного стального проката, повысить качество выпускаемой продукции в соответствии с возрастающими требованиями потребителей».

«Дорогостоящий инвестиционный проект был реализован в плановые сроки, и примечательно, что такой подарок комбинат получил ко Дню металлурга, — подчеркнул губернатор Оренбургской области Юрий Берг . — Новые агрегаты увеличат производительность листопрокатного цеха и улучшат качество стального проката. Это соответствует духу «Стратегии 2023», которую реализует Металлоинвест. Я считаю очень важным, что производственная единица Уральской Стали вошла в стратегический план Компании и получает инвестиционную поддержку».

«Металлоинвест — особенный клиент для Tenova, которому мы предлагаем полную линейку нашей продукции и технологических решений, — отметил генеральный директор Tenova Андреа Ловато. — Для нас представляет большой интерес участие в реорганизации и модернизации производственных процессов Уральской Стали, и мы уверены, что наше партнерство поможет предприятию сделать шаг вперед в развитии».