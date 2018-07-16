Знаковые встречи между лидерами СССР/РФ и США. Досье

Владимиром Путиным и ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июля 2018 года в Хельсинки состоятся переговоры между президентами России и США Дональдом Трампом . Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о наиболее значимых встречах советских и российских руководителей с лидерами США.

Встречи лидеров СССР и США Дипломатические отношения между СССР и США были установлены в 1933 году. Однако первая встреча лидеров двух государств состоялась только в 1943 году.

С 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Тегеране Иран ) прошла конференция с участием руководителя СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля , целью которой была выработка общей стратегии в борьбе против гитлеровской Германии и ее союзников. Основным итогом встречи стала договоренность о сроках и условиях открытия второго фронта в Европе. Были достигнуты соглашения и по другим вопросам ведения войны и послевоенного мироустройства.

В 1945 году встречи руководителей трех государств антигитлеровской коалиции прошли 4-11 февраля в Ялте (Франклин Рузвельт стал первым президентом США, посетившим территорию СССР) и 17 июля — 2 августа в Потсдаме (Германия; США представлял президент Гарри Трумэн ). На них были приняты ключевые решения о вступлении СССР в войну с Японией в 1945 году, формировании послевоенного мирового порядка и об общей стратегии в отношении побежденной Германии.

18-23 июля 1955 года президент США Дуайт Эйзенхауэр и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев встретились в рамках Женевского совещания глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции , где обсуждались германский вопрос, проблемы европейской безопасности и разоружения. Это была первая встреча советского и американского лидеров после окончания Второй мировой войны. Несмотря на период холодной войны, само совещание прошло в позитивном ключе. Атмосферу, царившую на мероприятии, журналисты охарактеризовали как «дух Женевы». Однако ни по одному из спорных вопросов взаимопонимания сторонам достигнуть не удалось.

22-30 мая 1972 года президент США Ричард Никсон впервые посетил Советский Союз с официальным визитом. Он провел переговоры с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым . Встрече предшествовал десятилетний период охлаждения отношений, ставший результатом Берлинского (1961) и Карибского (1962) кризисов — наиболее острого этапа холодной войны. Ключевым итогом переговоров в Москве стало подписание соглашений об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) и стратегических вооружений (ОСВ-1). Кроме того, в политической декларации «Основы взаимоотношений между СССР и США» было зафиксировано, что различия в идеологии и социальных системах не должны служить препятствием для мирного сосуществования капиталистических и социалистических стран.

19-21 ноября 1985 года в Женеве ( Швейцария ) и 11-12 октября 1986 года в Рейкьявике Исландия ) состоялись встречи президента США Рональда Рейгана и главы СССР Михаила Горбачева . Им предшествовал очередной период охлаждения отношений после ввода советских войск в Афганистан (1979). По итогам переговоров в Женеве стороны признали, что «ядерная война недопустима», поскольку «в ней не может быть победителей», и обещали не стремиться «к военному превосходству друг над другом», а встреча в Рейкьявике стала важнейшим этапом в диалоге о ликвидации ракет средней дальности и сокращении стратегических наступательных вооружений. Достигнутые договоренности легли в основу советско-американских соглашений, подписанных в Вашингтоне в 1987 году и в Москве в 1991 году. Считается, что в Рейкьявике был сделан первый шаг на пути к окончанию холодной войны.

2-3 декабря 1989 года у берегов Мальты на борту советского теплохода «Максим Горький» состоялись неофициальные переговоры Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем (старшим) . Обсуждались вопросы разоружения, двусторонних отношений, положение в горячих точках планеты. Лидеры двух стран объявили об укреплении отношений между Востоком и Западом и о выходе США и СССР из геополитической и идеологической конфронтации. Как и в Женеве и Рейкьявике, в ходе встречи не было подписано никаких документов, однако обозреватели того времени называли этот саммит «концом холодной войны».

Встречи лидеров России и США 31 января — 1 февраля 1992 года в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном состоялась первая встреча президентов России и США Бориса Ельцина и Джорджа Буша (старшего). По итогам переговоров была подписана декларация, официально положившая конец послевоенному идеологическому и военному противостоянию. В ней провозглашалось, что Россия и США больше не рассматривают друг друга как потенциальных противников и будут строить свои отношения на основе дружбы, партнерства и взаимного доверия, а также последовательно добиваться устранения всех остатков враждебности периода холодной войны.

3-5 июня 2000 года в Москве президент РФ Владимир Путин впервые встретился с главой США — президентом Биллом Клинтоном , посетившим нашу страну с рабочим визитом. В рамках визита стороны подписали несколько документов, в том числе Заявление о принципах стратегической стабильности и Меморандум о создании совместного центра обмена данными систем раннего предупреждения и уведомления о пусках ракет — первого в истории российско-американских отношений.

23-26 мая 2002 года состоялся визит в Россию президента США Джорджа Буша (младшего) , который провел переговоры с Владимиром Путиным. Лидеры двух государств подписали Декларацию о новых стратегических отношениях между РФ и США, подтвердившую курс на тесное сотрудничество по всем глобальным вопросам, а также Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов.