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В рамках проекта «Я в безопасности!» томские стражи порядка продолжают проведение профилактических мероприятий с детьми
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В рамках проекта «Я в безопасности!» томские стражи порядка продолжают проведение профилактических мероприятий с детьми 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Самая долгожданная пора для каждого ребенка — лето — время каникул, развлечений, путешествий и беззаботности. Однако в это время дети не всегда находятся под присмотром взрослых.
Cотрудники ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району, в рамках профилактического мероприятия «Внимание-Лето!» и проекта «Я в безопасности!» провели мероприятие, направленное на выявление и предупреждение нарушений Правил дорожного движения юными пешеходами и велосипедистами.
Мероприятие прошло сразу на нескольких центральных улицах районного центра. Автоинспекторы провели с детьми профилактические беседы и экспресс-уроки по правилам дорожного движения. Детям сотрудники ГИБДД объяснили, где и как правильно переходить проезжую часть, чем опасны игры вблизи дороги, а также какие требования правил должны соблюдать юные велосипедисты.
Сотрудники полиции обращаются к родителям — старайтесь контролировать своих детей, организуйте их летний досуг, будьте всегда в курсе, где и с кем находятся ваши дети.
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