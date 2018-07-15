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Томские полицейские в рамках проекта «Я в безопасности!» провели познавательную эстафету для школьников
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Томские полицейские в рамках проекта «Я в безопасности!» провели познавательную эстафету для школьников 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках проекта «Я в безопасности!» и профилактического мероприятия «Внимание — лето!» сотрудники томской Госавтоинспекции проводят тематические эстафеты в детских оздоровительных центрах и лагерях.
Для ребят из детского спортивно-оздоровительного центра «Патриот» инспекторы ГИБДД организовали познавательную эстафету по Правилам дорожного движения. Главной целью игры стало закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге.
Перед началом эстафеты, полицейские предложили участникам мероприятия разделиться на две команды и придумать им звучные названия и тематические речевки. Далее, командам предстояло преодолеть три этапа. Первый — забег, во время которого участникам необходимо было дружно, держась друг за друга преодолеть полосу препятствий, при этом, не потеряв ни одного участника. Второй этап — разгадывание кроссворда с зашифрованными словами, связанными с тематикой дорожного движения. И третий этап — регулирование дорожного движения.
За время проведения эстафеты дети действовали дружно и слаженно, получили много положительных эмоций и заряд энергии, а также закрепили навыки, которые им помогут сориентироваться в сложных и опасных дорожных ситуациях. В заключение мероприятия ребята пообещали соблюдать Правила безопасности на дороге.
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