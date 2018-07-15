Блогер Владимир Лешуков: Немного о Кипре

Первым местом, которое мы посетили на Северном Кипре, была гробница христианского святого Варнавы, апостола от семидесяти, основателя Кипрской церкви. Варнава считается двоюродным братом или дядей евангелиста Марка. Участвовал в миссионерской деятельности вместе с апостолом Павлом. Кипр тогда входил в состав Римской империи.

Варнаве и Павлу удалось обратить в христианство римского проконсула Кипра Сергия Павла и таким образом Кипр стал первой в мире страной, управляемой христианами, сами киприоты — первые христиане Европы. Там, где в 478 году нашли мощи Варнавы, основали впоследствии Монастырь его имени. Сохранившиеся на сегодняшний день строения монастыря датируются 15 веком. Реконструкция производилась в 1756-1757 годах. После окончательного разделения Кипра на две части в 1975 году, большинство христианских святынь острова, включая Монастырь Святого Варнавы, оказались в составе контролируемого Турцией Северного Кипра.

…Саламин или Саламис. Самый большой, наиболее укрепленный полис эллинистического Кипра. Обширные развалины обнаружили в результате археологических раскопок 1952-1974 годов. Согласно греческой легенде город этот основал после Троянской войны сын Теламона, лучник Тевкром — сам происходивший из Саламина у берегов Аттики. Саламис обладал великолепной гаванью, способной вместить целый флот. Через Саламис шла вся торговля Кипра с Египтом , Финикией (древнее государство с центром в современном Ливане ) и Киликией (еще одна древняя страна Малой Азии, частью которой было Киликийское армянское государство).

Больше всего известны цари Саламиса Абдемон и Эвагор. Одно время Саламис являлся столицей всего Кипра и центром Кипрской церкви — основанной апостолом Варнавой.

Крах города начался из-за восстания евреев, продолжился землетрясением и был довершен нашествием арабов во главе Муавией — первым халифом династии Омеяйдов. Последние оставшиеся жители полиса переселились в Фамагусту. О ней я тоже обязательно напишу.