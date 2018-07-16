Реконструкцию Муринского парка завершат до середины октября

Очередной этап реконструкции в Муринском парке завершат до 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству в ответ на запрос организации «Красивый Петербург».

Чиновники признались, что ремонт в парке все еще не завершен. Подрядчик должен будет исправить все нарушения за свой счет. Сейчас как раз идет работа по устранению недочетов.

В Комитет имущественных отношений направлено обращение с просьбой о содействии в расторжении договора об аренде на землю, где находится автомобильная стоянка.