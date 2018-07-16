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Реконструкцию Муринского парка завершат до середины октября
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Реконструкцию Муринского парка завершат до середины октября 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Очередной этап реконструкции в Муринском парке завершат до 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству в ответ на запрос организации «Красивый Петербург».
Чиновники признались, что ремонт в парке все еще не завершен. Подрядчик должен будет исправить все нарушения за свой счет. Сейчас как раз идет работа по устранению недочетов.
В Комитет имущественных отношений направлено обращение с просьбой о содействии в расторжении договора об аренде на землю, где находится автомобильная стоянка.
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