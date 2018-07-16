Для поисков пропавшей с дачи пермячки нужны волонтёры

В Прикамье волонтёры выйдут на поиски пропавшей женщины. 71-летняя Ираида Барданова ушла из дачного домика в Пермском районе 28 июня и пропала.

Желающих принять участие в поисковой операции ждут в 10 часов 16 июля в посёлке Кукуштан на улице Чапаева, 36 у здания Участкового пункта полиции.

Поисковиков просят одеваться по погоде, обязательно — головной убор, удобная обувь, яркий жилет или яркая деталь.

С собой взять питьевую воду, перекус, защиту от клещей, рация (по возможности).