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Для поисков пропавшей с дачи пермячки нужны волонтёры
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Для поисков пропавшей с дачи пермячки нужны волонтёры 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Прикамье волонтёры выйдут на поиски пропавшей женщины. 71-летняя Ираида Барданова ушла из дачного домика в Пермском районе 28 июня и пропала.
Желающих принять участие в поисковой операции ждут в 10 часов 16 июля в посёлке Кукуштан на улице Чапаева, 36 у здания Участкового пункта полиции.
Поисковиков просят одеваться по погоде, обязательно — головной убор, удобная обувь, яркий жилет или яркая деталь.
С собой взять питьевую воду, перекус, защиту от клещей, рация (по возможности).
Волонтёров, которые поедут из Перми, просят связаться с координатором поисков Александрой (для формирования экипажей) по телефону 89128804160.
АиФ Пермь: последние новости
Нового начальника полиции Пермского края представили личному составу В Пермском районе пропала 71-летняя Ираида Барданова Михаил Давыдов. Досье.
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