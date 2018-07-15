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В День города у Дворца спорта проходит фестиваль «Тверь — молодёжная столица»
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В День города у Дворца спорта проходит фестиваль «Тверь — молодёжная столица» 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
В День города на площади возле ДС «Юбилейный» в полдень стартовал 11-часовой фестиваль современной культуры и спорта "Тверь — молодёжная столица".
В рамках фестиваля запланирована обширная спортивная программа, включающая в себя соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», фестиваль силовых видов спорта, посвящённый памяти Святого Благоверного князя Михаила Тверского, турнир по силовому экстриму «Железный человек», площадка «Проверь себя — сдай нормы ГТО», фестиваль ринговых дисциплин «Ударная Тверь» и развлекательную футбольную площадку «Большая игра».
Право открыть фестиваль было предоставлено почётному гостю Дня города, Олимпийскому чемпиону-1972 по баскетболу, автору «золотого паса», увековеченного в фильме «Движение вверх», Ивану Ивановичу Едешко.
— В этот замечательный праздник — День города и день спорта — я хочу пожелать всем вам движения вверх, — обратился прославленный советский баскетболист к собравшимся, — Стремитесь достичь новых высот, высоких целей, стать профессионалами в этой жизни. А спорт вам в этом поможет! Открылся фестиваль символическим «золотым пасом» — Иван Едешко оставил автограф на баскетбольном мяче и отправил его в ряды зрителей. Мяч удалось поймать юному тверитянину по имени Андрей. Юноша, по его словам, профессионально спортом не занимается, но регулярно играет в баскетбол с друзьями на уличных площадках, а потому доставшийся от чемпиона сувенир будет бережно хранить.
15 июля 2018 года отмечается 883-летие столицы Верхневолжья. В этом году День города проходит под девизом «Тверь. Река времени…». Т
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