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Водолазы второй день ищут двоих взрослых и ребенка, утонувших в Оби
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Водолазы второй день ищут двоих взрослых и ребенка, утонувших в Оби 

Пятый канал 4 минуты назад
Фото: Пятый канал
Новосибирские спасатели продолжают поиски двоих детей и ребенка, которые, по данным очевидцев, утонули в реке Обь, сообщает региональное МЧС.
Несчастные случаи произошли в один день на разных пляжах, купание на которых запрещено. По данным ведомства, в акватории в Новосибирском районе погиб мужчина, который вошел в воду и не вернулся на берег, а в Первомайском районе из реки не вышли сразу два человека — мужчина и ребенок.
Спасатели призывают новосибирцев проявлять осторожность на воде и не заходить в воду в местах, купание в которых запрещено. Эти пляжи имеют особую отметку — высоко поднятый на флагштоке черный шар.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что экс-вратарь подмосковного «Атланта» утонул в Канаде.
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