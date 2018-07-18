Водолазы второй день ищут двоих взрослых и ребенка, утонувших в Оби

Новосибирские спасатели продолжают поиски двоих детей и ребенка, которые, по данным очевидцев, утонули в реке Обь, сообщает региональное МЧС.

Несчастные случаи произошли в один день на разных пляжах, купание на которых запрещено. По данным ведомства, в акватории в Новосибирском районе погиб мужчина, который вошел в воду и не вернулся на берег, а в Первомайском районе из реки не вышли сразу два человека — мужчина и ребенок.

Спасатели призывают новосибирцев проявлять осторожность на воде и не заходить в воду в местах, купание в которых запрещено. Эти пляжи имеют особую отметку — высоко поднятый на флагштоке черный шар.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что экс-вратарь подмосковного «Атланта» утонул в Канаде.