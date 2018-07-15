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Британский эксперт: Антироссийские санкции контрпродуктивны для Европы
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Британский эксперт: Антироссийские санкции контрпродуктивны для Европы 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Введенные Европейским союзом санкции в отношении России контрпродуктивны для самой Европы. Такое мнение выразил профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Великобритании Ричард Саква.
"Санкции в отношении России не работают, они контрпродуктивны и в экономическом, и в политическом смысле", — приводит его слова РИА Новости. Эксперт полагает, что ограничительные меры, с экономической точки зрения, наоборот, «делают Россию лишь более самодостаточной, устойчивой и жизнеспособной». Так, огромную поддержку получили сельскохозяйственные предприятия, то же самое происходит в сфере промышленного производства, инноваций.
По мнению Саквы, в ближайшее время в Европе может возникнуть возможность для их отмены. А вот американские санкции, по его словам, будут действовать еще довольно долго.
Политолог также отметил, что Европа во многих вопросах оказалась зависима от США, и это его огорчает. Так, минские договоренности — европейский проект, но подвижек в вопросе их реализации ждут только после того, как в дело вмешаются США. «Это позор для Европы», — отметил Саква.
Напомним, Запад ввел санкции в отношении России после событий 2014 года на Украине и ситуации вокруг Крыма. В ответ Москва взяла курс на импортозамещение.
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