Британский эксперт: Антироссийские санкции контрпродуктивны для Европы

Введенные Европейским союзом санкции в отношении России контрпродуктивны для самой Европы. Такое мнение выразил профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Великобритании Ричард Саква.

"Санкции в отношении России не работают, они контрпродуктивны и в экономическом, и в политическом смысле", — приводит его слова РИА Новости . Эксперт полагает, что ограничительные меры, с экономической точки зрения, наоборот, «делают Россию лишь более самодостаточной, устойчивой и жизнеспособной». Так, огромную поддержку получили сельскохозяйственные предприятия, то же самое происходит в сфере промышленного производства, инноваций.

По мнению Саквы, в ближайшее время в Европе может возникнуть возможность для их отмены. А вот американские санкции, по его словам, будут действовать еще довольно долго.

Политолог также отметил, что Европа во многих вопросах оказалась зависима от США , и это его огорчает. Так, минские договоренности — европейский проект, но подвижек в вопросе их реализации ждут только после того, как в дело вмешаются США. «Это позор для Европы», — отметил Саква.