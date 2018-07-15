26 редких фотографий показывают привычные вещи с неизвестного для нас ракурса

Со временем монотонная повседневная жизнь может поработить даже самых восторженных людей. Вещи, ставшие для нас настолько привычными, что мы перестаем даже замечать их, на самом деле имеют и другую, неизведанную сторону. Да и наш мир остается прекрасным местом, полным волнения.

И чтобы заново открыть для вас красоту и вернуть вам способность удивляться, собрали любопытные и, как нам показалось, неизвестные фотографии привычных вещей с другого ракурса.

Источник: Bored Panda

НАСА сфотографировало, как космический шаттл покидает атмосферу Земли.

Как укладывают брусчатку на улицах Нидерландов

Как выглядит зрительный зал театра со стороны сцены.

Основание кувшинки.

Скелет черепахи.

Так выглядит современный корабль-броненосец без воды.

Кровеносные сосуды руки.

Когда-нибудь задумывались, как выглядит отверстие, через которое кит выдувает воздух?

Человеческий эмбрион на кончике иглы.

Компьютерный томограф без внешних пластин.

На вершине Эвереста, кажется, ступить некуда.

Дверь банковского сейфа 1800-х годов изнутри.

Жемчуг.

А так устанавливают огромные опоры линии электропередачи.

Живая изгородь внутри.

Глазное яблоко после трансплантации роговицы.

Пизанская башня внутри пустая. Неудивительно, что она падает.

Комната регулирования дорожного движения в Пекине.

Внутри фейерверка.

Так выглядит перекати-поле перед тем, как растение умирает, высыхает и скитается по дорогам, подгоняемое ветром.

Внутри объектива камеры Leica.

Свежая корица, только что срезанная.

Стол для бильярда без покрытия.

Если в ангаре для самолетов случается пожар, то активируется система тушения.

Осколочная граната.

Кактус, разрезанный пополам.